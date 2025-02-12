申報遺產稅遭稅務調查？ 國稅局官員揭第一手頂級富豪「真實面貌」

即使在日本當中，會成為遺產稅調查對象的也僅限一小群人。現在稅制經過修正，全年死亡的日本人當中約有10%申報遺產稅，但我在做稅務調查的時候則停留在大約4%。

而且，並不是每個申報遺產稅的人都是稅務調查的對象。基本上，財產愈多的人就愈有可能成為調查的對象，從這個意義上來說，這是我所第一手掌握的日本頂級富裕階層的「真實面貌」。

我將這樣的發現公開在自己經營的YouTube頻道「自由工作者生活防衛頻道」上，影片標題是「【金錢的真相】稅務人員看富裕階層的共同點（ 投資、工作、生活）」。

我的頻道平常會傳播自由工作者需要知道的資訊。比如節稅、確定申報及補助金等，有一天卻突發奇想，「就來談談有錢人的真實面貌吧」。影片公開後的迴響讓人非常驚訝。

（本文出自《致富原子習慣》) 觀看次數與過往影片有別，以幾百倍的步調急速成長，看過的人不只是自由工作者，還有各種立場不一的人士。接著看了這支影片的鑽石社編輯就來聯絡我，促成本書的出版。

經歷過那次熱烈的迴響，讓我感受到社會上許多人對有錢人的實際狀況感興趣。而這些有錢人的行為模式當中，具備許多如你我一樣的普通人改變人生的啟示。我看了幾百條投稿給那支 YouTube 影片的留言，堅信自己所理解的富裕階層實況沒有錯。現將一些留言編輯後介紹如下：

◎ 其實我也是屬於富有階級，但就如您所說，不是只有節約，而是儉約過活。而且還不斷捐款回饋社會。

◎ 雖然身為醫師開的車子卻只是一輛遍布刮痕的輕型車。

◎ 我屬於這支影片當中所謂的「有錢人」，內容大致上都說中了。雖然生活比一般人簡樸，卻只是覺得沒必要花錢，絕不是逼自己要小氣。

◎ 雖然我阿姨這一輩是白手起家建立大型寺廟的僧侶，但她的生活還是很簡樸，甚至連一張面紙都省著用。

◎ 繼承丈夫的老家時，雖然資產大概有10億日圓，不過生活上幾乎都用輕型車代步，也盡量不吃外食。

◎ 有一次我在自己上班的公司偷看總裁的辦公室，結果發現總裁在吃愛妻便當。從公司的年銷售額來看，我無法想像為什麼還要這麼省。

◎ 我以前做過私人銀行的業務員，負責服務金融資產100億日圓以上的超級富人，完全同意你的看法。真要補充的話，就是「不做無謂的排場」吧？會為了高級車和高級珠寶之類的奢侈品忽喜忽憂的，都是那種小有財富又愛打腫臉充胖子的人。

◎ 我認識幾個資產幾億到幾十億的人，雖然住在具有資產價值的地段，生活卻簡樸到讓人吃驚。這些人幾乎不買名牌，覺得「雖然樣樣都買得起，卻感覺不到購買的價值」。有趣的是，大家會說「連1塊錢都要用在刀口上」，即使是一杯咖啡的錢也是如此。「刀口上」是指用在投資或良好的人際關係中花用的金錢。

（本文出自《致富原子習慣》作者：小林義崇 譯者：李友君)