帶國小姪子一日遊噴4千！年收125萬男驚問：月薪4萬年輕人怎約會

談戀愛對許多年輕人來說是一件甜蜜的事，但隨之而來的經濟壓力也成為不少人的困擾。近日，一名網友在PTT論壇分享了自己在約會花費上的觀察，並引發熱烈討論。

原po表示，自己年收入約125萬元，包括60萬元的薪資與65萬元的股息，生活尚稱寬裕。日前，他帶國小姪子出遊桃園水族館與林口三井，當天花費包括水族館的成人票600元、和牛套餐1988元、甜點410元，以及超市零食220元，此外還需支付油錢、過路費和停車費共500元，最終總計近4000元。

原po進一步指出，若是帶女友約會，購買衣服、鞋子或小禮物等，開支有時甚至會突破6000至7000元，若再加上住宿等其他消費，整體花費可能超過萬元。原po好奇想知道，月薪3、4萬的人都怎麼約會？能負擔這樣約會一天要噴1萬嗎？還是都約在套房裡吃泡麵、吃超商、追劇聽音樂宅在家？

該貼文引發廣泛討論，不少網友紛紛留言分享自己的看法。有人認為，約會並不一定需要高額支出，平凡簡單的活動同樣可以帶來幸福感。「真的喜歡你的女生，即使只是騎車去逛夜市，她也會很開心」、「問題在你怎麼花錢跟找哪種價值觀的人，找喜歡用錢堆出來的女生誰也救不了你」。

此外，也有網友指出，收入較低的情侶可以選擇改變約會形式。例如「一個月就算月薪3、4萬，只要控制好頻率，還是可以享受浪漫的約會」，還有人建議「與其每次都選擇昂貴的餐廳，不如嘗試一些更平價的選項，例如夜市或家庭料理。」

「午餐改貴族世家，甜點去一般麵包店買，這樣可以省1千多元」、「為什麼要吃和牛？我月薪是你提的3萬的好幾倍，但我吃大餐（1人1千元）一年大概不會超過3次」、「騎摩托車上陽明山走走，成本低但氣氛很好」。