「三星電選四倍十期」很好中獎？黑武士：僅感覺好中而已機率不變

賭徒謬誤

三星：一次選三個號碼， 一次為一注（一注$25） 電選：電腦選號 四倍：一注投四倍（$25X4=$100） 十期：這組三星號碼每期都買一組、共買十期就是十次（$25x四倍x10次=投注金額$1000元）

其實就機率來看，每次都是獨立事件，中獎機率不變，沒有任何方法可以改變中獎機率...

x10次沒意義 四倍也沒意義

那為何感覺很好中獎？

勝率增加的「感覺」，是因為把事件疊加在一起，「感覺」比較容易中

假設一次買$1000，如果ㄧ注是$50，就是一次買$20次的事件疊加在一起...

「感覺」好像容易中獎，但其實並沒有，機率不會因為次數的增加而改變。

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