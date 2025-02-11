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「三星電選四倍十期」很好中獎？黑武士：僅感覺好中而已機率不變

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「三星電選四倍十期」很好中獎？黑武士：僅感覺好中而已機率不變

聯合新聞網／ 基金黑武士
台彩示意圖。本報資料照片
台彩示意圖。本報資料照片

賭徒謬誤

Threads上面爆紅的財富密碼「三星電選四倍十期」

三星：一次選三個號碼， 一次為一注（一注$25）

電選：電腦選號

四倍：一注投四倍（$25X4=$100）

十期：這組三星號碼每期都買一組、共買十期就是十次（$25x四倍x10次=投注金額$1000元）

其實就機率來看，每次都是獨立事件，中獎機率不變，沒有任何方法可以改變中獎機率...

x10次沒意義

四倍也沒意義

那為何感覺很好中獎？

勝率增加的「感覺」，是因為把事件疊加在一起，「感覺」比較容易中

假設一次買$1000，如果ㄧ注是$50，就是一次買$20次的事件疊加在一起...

「感覺」好像容易中獎，但其實並沒有，機率不會因為次數的增加而改變。

◎本文內容已獲 基金黑武士 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

Threads 三星 台彩

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