有錢人是怎麼累積出億萬身家的？ 國稅局官員調查遺產稅10年找到真相

聽到「有錢人」，腦海中會浮現怎樣的印象呢？

身穿高級名牌流行服飾，好幾輛外國車排排停放在自家車庫中，達成早期退休的目標，頻頻出國旅行⋯⋯。假如你對有錢人抱持這樣的印象，那我會告訴你，其實這和事實完全不同。

他們反倒過得很簡樸，服裝也極為平凡，乍看之下分不出和一般人有什麼差異。我剛開始在東京國稅局負責調查遺產稅，獲得許多接觸富裕階層的機會後，也覺得很驚訝。

我由母親一手帶大，經濟也不寬裕，覺得「富裕」階層離自己很遙遠。因此我下定決心離開生活到大學畢業的故鄉福岡，到東京國稅局工作，正是為了「不為錢所困」的理由。

（本文出自《致富原子習慣》) 當時我必須償還高中和大學的就學貸款（ 部分有息），總計1000萬日圓，覺得出社會後「需要獲得穩定的收入」。於是我以當上公務員為目標，大學時自學準備國家公務員Ⅱ種和國稅稽查官的考試，成功上榜。雖然也可以在福岡的公家機關上班，卻決定離開老家，前往東京。

理由是這樣的：

我在看了公務員的招募要點後就知道，假如錄取為東京國稅局的國稅稽查官，比在福岡做國家公務員，月薪會高出3萬至4萬日圓（ 約新台幣9000元至 1.2萬元，以當時2004年的1日圓元兌0.3台幣換算）。比在福岡做國家公務員來得高。

為了金錢下了重大人生決定的我，心想：「該怎麼樣才能達到財富自由的境界？」接著就想到：「只要近距離觀察富人，不就可以得到答案了嗎？」以結果來說，這個想法並沒有錯。

就如接下來本書要告訴各位的一樣，大部分擁有資產數以億計的富豪，若是追溯其人生，也都是投入工作，努力省吃儉用，踏踏實實累積資產的人。

與其說是做了什麼特殊的決定，不如說是生活中懂得節制，最後金錢上就寬裕了。我的理解是，大多數的有錢人就像這樣開拓人生更多的選擇。

國稅人員當中負責遺產稅的約有一成，相關資訊幾乎不會浮上檯面。我調查遺產稅大約10年，與調查其他稅金明顯不同的是，探索個人私生活的機會非常多。

「當初是怎麼締造出巨額財產的？」為了從這個觀點來調查，死者的職業和收入就不用說了，還要注意個人的嗜好和交友關係。藉由這份工作，我得以窺見有錢人的家計和生活狀況，這是幾乎不曾浮上檯面的「真相」。

（本文出自《致富原子習慣》作者：小林義崇 譯者：李友君)