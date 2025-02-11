有錢人不吵架是真的！國稅局官員調查富人遺產稅遇「前所未有溫暖」對待

有錢人不吵架是真的，也許這充其量只是我的主觀，我認為有錢人會散發獨特的沉穩氣息，這一點是從所得稅調查和遺產稅調查的差異所感受到的。

調查所得稅時，如果對方是正在經營事業的經營者，就常會遭到強烈抵抗。我也三番兩次遭到苛待，像是對方怒吼著叫我「滾回去」，或是明明應該在家，不過就算按了電鈴也徹底遭到無視。

但在調查富人的遺產稅時，反倒常能獲得禮貌的回應。當我還是新人的時候，曾經戰戰兢兢的前往有錢人的家庭調查遺產稅，結果對方為我準備了親手做的蛋糕，然而上司嚴令「不得接受飲食招待」，就算多麼盛情也不得不拒絕。

（本文出自《致富原子習慣》) 我也遇過獨力生活的高齡女性繼承人，端出使用非洲特別的咖啡豆泡成的咖啡，並對我說：「這咖啡已經沒有人會喝了，請你一定要喝喝看。」

另外，當我調查結束想要回去時，對方就說「今天真謝謝你」，讓我這個來徵收稅金的人頓時不知該說什麼。我每次都是懷著遭到抗拒的心裡準備而展開調查，所以總會覺得辜負對方的好處。從這樣的應對中，我感受到富裕階層具備的獨特餘裕。

金錢無疑會造就精神上的從容。還有統計資料指出，心靈智力指數「情商」（EQ，Emotional Intelligence Quotient）和年收入具有相關關係。

根據調查情商的機構TalentSmart 的研究，產能高超的「高績效表現者」（high performer）當中有90％情商很高，平均每年大賺約3萬美元（約新台幣96萬元）。

心理學家丹尼爾．高曼（Daniel Goleman）指出，情商可藉由自身的努力提高。站在別人的立場思考事情，行為舉止特意謙虛，就能有效提升情商。

提升情商也能增進產能或收入，造就精神上的從容。換句話說，情商和收入知間會產生良性循環。或許在增進收入之後，就會開始對身邊的人謙虛，行為舉止彬彬有禮。

自從我當上撰稿人之後，就強烈感受到對待每個人都要彬彬有禮的重要性。以往採訪過的對象都是某種意義上的成功人士，個個皆彬彬有禮。

我以撰稿人身分獨立執業時，某本雜誌的編輯會定期提供工作。有一次我問那位編輯，業界需要什麼樣的撰稿人，對方卻告訴我：「比起寫作技巧，採訪時不讓同行的人丟臉會更好。」

這個出乎意料的答案讓我很驚訝。說到成功的條件，我們往往著眼於技巧或知識，但那一刻我才明白，其實一個人應有的基本態度才重要。

（本文出自《致富原子習慣》作者：小林義崇 譯者：李友君)