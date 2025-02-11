9億以上資產的超級富豪最關心什麼事？ 這項位居壓倒性第一名

關於世界超級富人的嗜好和關心的事，Wealth-X調查公司發表以下的排行榜。這項調查是以擁有3000萬美元（約新台幣9.6億元）以上資產的超級富人為目標。

只要看看排行榜就知道，「商務」位居壓倒性的第一名。列在第二名以後的項目，也和富人給人的印象相符。

世界超級富豪的嗜好和關心的事

第 1 名 做生意（56.9％） 第 2 名 慈善活動、社會服務（38.6％） 第 3 名 運動（33.0％） 第 4 名 金融（28.3％） 第 5 名 教育（17.8％） 第 6 名 戶外活動（17.3％） 第 7 名 演講（15.2％）

我也體會到，樂在工作就會讓收入增加。而且將錢用在自己的工作上會帶來更多的收入，產生良性循環。我看過的富人雖然生活簡樸，但在做生意方面則會花大筆錢。

比如說，我調查遺產稅時問出對方的嗜好是打高爾夫，不過對方的目的其實是強化與特定會員之間的交際。以前高爾夫的會員權利本身就具有資產上的價值，但這更是一種投資，可望從高爾夫獲得對生意的正面影響。

（本文出自《致富原子習慣》) 我自己絕非工作狂，但在獨立執業之後，就不知怎的明白到富人熱衷於工作的理由。

比如我為了工作兼嗜好而開始製作YouTube影片，當觀看次數不斷增加，獲得若干收入之後，就變得比當初還要開心。藉由自己的別出心裁，帶給他人一些啟發又增加收入，果然很有趣。

另外，我也持續將閱讀和學習英文當作嗜好，這些事能夠充分活用到撰稿人的工作上。

雖然YouTuber是具代表性的例子，但現在是工作和嗜好界線模糊的時代。表達自己的喜好，獲得龐大收入的人正在增加。

拜科技之賜，將來想必可以輕鬆把嗜好活用在工作上，從工作的層面重新思考自己的嗜好，相信會很有趣。

（本文出自《致富原子習慣》作者：小林義崇 譯者：李友君)