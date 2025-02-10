「三星電選四倍十期」是什麼一定中獎？數學老師精算：期望值是負的但確實比二星好

各位同學大家好，我是李祥老師。

前天在網路上看到一個關於買「BINGO BINGO 賓果賓果」的所謂獲勝法則。提到四個詞：「三星、電選、四倍、十期」，基本上說這樣一定會中獎？雖然不認為這一定會中獎，但通常來講，網路上講的一些發財秘籍都是有問題的，仔細算一下來驗證。

台彩到2月12號為止，它的獎項都有加碼活動，時間不多了！真的想試試看，要把握時間。

那「三星電選四倍十期」到底是什麼東西？

三星：代表要買三個號碼 電選：就是電腦隨機選碼 四倍：因為一注是25塊，四倍就是100塊 十期：連續做十次，五分鐘開局的話，一個小時內就會知道答案

重點是三星（三個號碼）的部分。投注金額花到1000元！

那為什麼平常大家不買三星，這次卻要買三星呢？

因為台彩這次針對「BINGO BINGO 賓果賓果」有加碼活動。

如果全中，三星原本是20倍會變成40倍，也就是你25塊會變成1000塊；如果買四倍的話，就變成4000塊。 二星：原本是三倍會變六倍，所以25塊變150，買四倍變600塊。

將三星和二星的期望值全部算出來（期望值是報酬乘上機率）表格如下。

期望值。圖／李祥提供。

為何要扣100塊？因為每注都要花100塊，並非完全不用出成本（一次25塊四倍），所以二星也是這樣操作。

算出來的每一次的期望值是負的。期望值肯定是負的，不會是正的。期望值如果是正的話，台彩就倒掉了，大家就能狂洗錢了。 假設你做十次，買三星一張1000塊的，平均會虧損167塊；而二星會虧更多，虧了259塊；三星比較容易中獎。

實測結果

實測（彩券如下圖）運氣比較好，投注1000塊拿到了4600塊；如果是二星，投注1000塊拿到了1400塊。

網路上也說，丟1000大概會中4000多塊，這很正常。為什麼？

因為三星只要十次裡面中一次，你就一定拿4000，不會虧！但中三星的機率很低，才1%多...

結論

不要跟台彩搏智商，我們只能讓自己虧損少一點點，就選三星、二星的部分就不要理它了，但沒有穩賺的機會。

如果你在2月12號之前還有點閒錢，可以試試看「三星電選四倍十期」。不一定要4倍，十期是不錯的選擇。根據統計的概念，數量越大越好，但因為期望值是負的，也會越虧越多。也可以試試看20期、50期，看看這部分到底準不準。

實際上測試過，運氣好沒有賠錢，但還是建議見好就收！

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