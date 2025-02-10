「三星電選四倍十期」是什麼一定中獎？數學老師精算：期望值是負的但確實比二星好
各位同學大家好，我是李祥老師。
前天在網路上看到一個關於買「BINGO BINGO 賓果賓果」的所謂獲勝法則。提到四個詞：「三星、電選、四倍、十期」，基本上說這樣一定會中獎？雖然不認為這一定會中獎，但通常來講，網路上講的一些發財秘籍都是有問題的，仔細算一下來驗證。
台彩到2月12號為止，它的獎項都有加碼活動，時間不多了！真的想試試看，要把握時間。
那「三星電選四倍十期」到底是什麼東西？
三星：代表要買三個號碼
電選：就是電腦隨機選碼
四倍：因為一注是25塊，四倍就是100塊
十期：連續做十次，五分鐘開局的話，一個小時內就會知道答案
重點是三星（三個號碼）的部分。投注金額花到1000元！
那為什麼平常大家不買三星，這次卻要買三星呢？
因為台彩這次針對「BINGO BINGO 賓果賓果」有加碼活動。
如果全中，三星原本是20倍會變成40倍，也就是你25塊會變成1000塊；如果買四倍的話，就變成4000塊。
二星：原本是三倍會變六倍，所以25塊變150，買四倍變600塊。
將三星和二星的期望值全部算出來（期望值是報酬乘上機率）表格如下。
為何要扣100塊？因為每注都要花100塊，並非完全不用出成本（一次25塊四倍），所以二星也是這樣操作。
算出來的每一次的期望值是負的。期望值肯定是負的，不會是正的。期望值如果是正的話，台彩就倒掉了，大家就能狂洗錢了。
假設你做十次，買三星一張1000塊的，平均會虧損167塊；而二星會虧更多，虧了259塊；三星比較容易中獎。
實測結果
實測（彩券如下圖）運氣比較好，投注1000塊拿到了4600塊；如果是二星，投注1000塊拿到了1400塊。
網路上也說，丟1000大概會中4000多塊，這很正常。為什麼？
因為三星只要十次裡面中一次，你就一定拿4000，不會虧！但中三星的機率很低，才1%多...
結論
不要跟台彩搏智商，我們只能讓自己虧損少一點點，就選三星、二星的部分就不要理它了，但沒有穩賺的機會。
如果你在2月12號之前還有點閒錢，可以試試看「三星電選四倍十期」。不一定要4倍，十期是不錯的選擇。根據統計的概念，數量越大越好，但因為期望值是負的，也會越虧越多。也可以試試看20期、50期，看看這部分到底準不準。
實際上測試過，運氣好沒有賠錢，但還是建議見好就收！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言