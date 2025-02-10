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會影響遺產稅申報！ 國稅局官員詳問死者嗜好…繼承人露詫異表情

聯合新聞網／ 樂金文化
死者的嗜好有時也會影響遺產稅申報。 示意圖／ingimage
死者的嗜好有時也會影響遺產稅申報。 示意圖／ingimage

為什麼國稅局官員要問富人的嗜好？

有一次在核對個案的遺產稅申報書時，發現列為「家用財產」的金額將近1000萬日圓。

家用財產指的是家具或家產，通常在幾十萬日圓以內，所以我就核對申報書的附加資料，發現家用財產多半是幾只高級手錶。

恐怕是已故的被繼承人有蒐集手錶的嗜好吧。高級品牌的手錶不但會提升別人對自己的信任，即使是中古貨也能高價變現，所以也兼具投資的功用。

（本文出自《致富原子習慣》)
（本文出自《致富原子習慣》)
我最近也買了小額藝術品，既能在支持藝術家的同時也滿足占有欲，將來出現資產價值的可能性也不是零，所以我覺得這樣用錢並不壞。

就像這樣，死者的嗜好有時也會影響遺產稅申報。因此我在調查遺產稅時，一定會問：「已故被繼承人的嗜好是什麼。」

稅務署人員詢問這類事情時，許多繼承人也會露出詫異的表情，還常常出現「為什麼要問這種事」「這和遺產稅有關係嗎」的反應。

就如前面所言，遺產稅和嗜好的關聯並不少。為求簡單易懂，這裡就舉「嗜好是投資」的個案為例。假如嗜好是投資，遺產稅的申報書卻沒有記載金融資產，就會顯得很奇妙。

這種情況或許是有漏報的股票或投資信託，要再次調查證券公司。如果個案「經常為了興趣而出國旅行」，這也是國稅局官員會在意的資訊。亦如前面所言，富人傾向於積極投資海外，或許在國外藏有大筆財產。

要根據這樣的推測決定調查方針，設想「海外是否留有財產」並「調查匯款往國外的紀錄」。

將工作變成最大的興趣

在調查遺產稅過程中詢問被繼承人的嗜好時，常得到的回答是「工作就是興趣」，也有很多人說「父親是工作狂，沒有興趣」，於是就在我心裡強化「有錢人幾乎沒有休閒興趣」的印象。

既然被繼承人留下數以億計的資產身亡，想必多半還是熱衷於工作的人。當然，其中也有個案是有不少嗜好與興趣的，但多半是閱讀、園藝及其他花費不多的事情。

（本文出自《致富原子習慣》作者：小林義崇 譯者：李友君)

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