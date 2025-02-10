曾背負1千萬就學貸款 前國稅局官員解密：有錢人不說，卻默默在做的養錢法則

當我還是菜鳥國稅局官員時，就對許多富人背負債務這件事，感到很不可思議。當時我沒有完備的金錢知識，誤以為「背負債務的人都是低收入者」，所以會覺得「明明有這麼多資產，為什麼要借錢」。

大家聽到「許多富人其實背負龐大的債務」，想必也感到意外吧？然而，後來我發現有錢人也會借錢，其實滿合理的。遺產稅的申報書不只記載死者的財產，還有「借款」。因為計算遺產稅時可以扣掉債務。

同樣是借錢，沒資產的人借錢和有錢人借錢的目的也截然不同。沒資產的人借錢通常是為了填補生活費的不足，像是「想買房買車卻不夠錢，就靠貸款湊合」，或是「生活費不夠，就透過消費者信貸預借現金」。這樣的借錢原因不會帶來經濟利益，因為利息或手續費而虧損的個案反倒比較多。而當還不出錢時，等待自己的也會是破產的末路。

（本文出自《致富原子習慣》) 反觀有錢人則是以「投資」的名義借錢。哪怕借錢後要負擔利息或手續費，也能期待更勝一籌的報酬，所以才借錢。要增加投資的利潤，還有個有效的方法是活用「槓桿」。

借錢可以依照信用能力多借，比如擁有1 億日圓資產的富裕階層，要借10 億日圓也不難，只要妥善地投資操作這10 億日圓，就會比直接投資1 億日圓還要有效率。

另外，富人能以有利於一般人的條件借錢這一點，也是關鍵。擁有鉅額資產的富裕階層倒債風險低，利息或還款期限之類的條件會受到優待。

富裕階層也有很多機會收到銀行活用融資投資不動產的提案，比較能夠容易持有租賃物件，之後租賃物件會產生房租收入，只要改造空屋，同時針對早期投資設定充裕的報酬，就不會為還債所苦。還清債務之後，租賃物件就會以資產的形式保留下來。簡單來說，只要這樣做，有錢人就會愈來愈有錢。

能夠藉由富人的家計規劃認識借錢的好處，對我來說是一件大事。我求學時背負1000萬日圓左右的就學貸款，只會從壞處思考借貸這件事。當時我認為，自己打從出社會的起點，就背負著比其他人更大的障礙。

後來卻察覺到，只要從好處去想那筆就學貸款，心態就會有所改變。雖然從高中時就得到就學貸款，但也因此上了高中和大學，這是不爭的事實，畢竟假如沒有得到就學貸款，我就不會成為國稅稽查官了。

當然，以前應該也沒人寫過這種關於近距離觀察有錢人的書籍。這樣想想，就算說我活用就學貸款獲得龐大的報酬也不算誇張。雖然省吃儉用很重要，但錢不花就沒有意義。

有時要活用存款或借款投資自己，進而增加自己的收入。放眼將來適當投入金錢，也是建立生活終生不為錢所困的關鍵。

（本文出自《致富原子習慣》作者：小林義崇 譯者：李友君)