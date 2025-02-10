靠保險「保證領回」儲蓄型當養老退休規劃不可行！老派：投資要眼於股票或房地產

一年繳12萬的保單，聽起來是不是很驚人？

這份保單，是我以前請一位非常信任的朋友幫我規劃的，其中5萬元還是儲蓄險。

他當時告訴我：「這份儲蓄型壽險保單，20年後可以領回超過原本保額的金額。如果你不領，放得越久還能增值，這對退休規劃來說非常划算！」

當下，我的心情非常錯愕，有一種被當成「盤子」的感覺，因為我很清楚，保險的真正用途，絕對不是這樣！

為什麼保險不適合拿來當作退休規劃？

靠保險真的能讓你退休嗎？

保險的本質是花小錢換取大保障，每月幾千元即可讓自己和家人多一份安心，這才是保險的真正意義！

記得保險並不是為了還本，更不是一種「賺錢」或「投資」工具，那些「保證領回」的觀念，往往偏離了保險的初衷。

如果要為退休養老做長期規劃，應該著眼於股票、房地產等能夠增值的投資工具，而不是依頼保險！

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