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股息收入已經大於支出！存股哥「職場淡出計畫」：但我還是會繼續工作

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖/AI生成 劉孝容
台股示意圖。圖/AI生成 劉孝容

職場淡出計畫，降職減薪進入第十個月，工作不再是為了薪水的感覺就是「鬆弛」，加上常常周休三日又更鬆弛，工作對現階段的我不是必需品，而是維持身心狀態的生活模式。

我稍微估算了自己一年總支出，生活費一個月抓$30,000，這個金額對我來說可以過得很舒服了，質押利息一個月抓$6,500左右，信貸本利和一個月抓$7,000，捐款每個月從$4,000增加到$6,000，一年總支出約$594,000。

值得一提的是信貸本利和剩下不到兩年我就可以繳完，也就是說兩年之後年支出又會大幅下降，槓桿的魔力就在於此，幫助你衝高本金、股息，甚至淨資產也會不斷往上增加，因為負債都會陸續變成自己的淨資產。

屆時等手上的信貸都繳完之後，我應該會把每月捐款金額拉高到$10,000，能力越強、責任越大，我期許自己成為一個更強的存股人。

目前手上持股總值810萬，年化殖利率抓8%的話就約60萬，就算完全不工作，靠股息也足夠支應我一年的所有支出，但我還是會繼續工作，工作不上班是我夢想中的生活模式

且我手上還有近期一路飆的黃金，更是底氣來源所在，雖然黃金沒辦法跟股票一樣創造現金流，不過它可以讓我的財務穩定度大大提升，黃金是我的急用金，也是風險對應的手段之一。

我堅信靠存股絕對可以讓你逆轉自己的人生，因為我自己就是學店大學畢業，一直以來都是做著每個月3-4萬的工作，甚至以前我還領過22K，到現在不到40歲就接近財富自由的程度，所以你說存股都在左手換右手、拿本金配給自己嗎？我不完全這麼覺得。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

信貸 現金流 職場 股息 薪水 資產

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