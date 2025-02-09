遺產…僅一個或甚至沒有小孩可以不寫遺囑？律師：都要寫！

三個孩子一定要寫遺囑！

可能你會想說三個小孩都很聽話「你在的時候，他們當然聽話...」

不在（指去世）的時候呢？搞不好會吵起來...

因為有一句話非常重要：

在錢的世界裡面，只有自己，沒有自己人。

只看到錢的時候，就想要爭取權利，屬於自己的那三分之一。

一定要寫一份遺囑，讓小孩有秩序，有秩序就不會吵架！

那如果只有一個孩子，可以不寫了吧？

只有一個孩子，還是要寫遺囑。

可能會想說一個孩子不用搶，對不對？

但如果另外一半還在，或父母親還在，其實可以留下一些財產給他們...

還有，當你的孩子結婚生小孩的時候，也能留給孫子。

那沒有小孩，可以不寫了吧？

喔，不是，沒有小孩更要寫遺囑。

通常單身族群會活得比較久，因為沒有牽掛，很自在...

在這情形下，也許你所愛的並不是你的血親；可以透過這個遺囑，把這財產送給他，或是捐作公益，都很棒的！把自己的愛化成大愛。

單身者更要寫遺囑。

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