「蛤？我成了官宣老人？」沈春華收到敬老卡，不卡人生更精彩！

六十五生日快樂―― 敬老卡，不卡

和歲月不能論輸贏，因為沒人能贏得過，只能論交情。

要她善待妳，妳便要先好好善待她。

人生有些時候，意外的「禮物」不請自來，是驚喜還是驚嚇，端看你如何看待。一日，我還沒回過神來，不知市府向我這位小市民賀喜所為何來？定睛一瞧，敬老卡的通知單，已翩然降臨手中。

蛤？所以我成了「官宣老人」？

內心抽動了一下，這一天這麼快就來啦！

我還沒準備老啊！

除了幾乎每天要繳的停車費和偶爾的罰單之外，很少感受市民和市府之間的關係，沒想到敬老卡這項福利的行政效率倒是頗高，一天都沒延遲，生日剛過，敬老卡通知單就寄達家裡了。

第一次感覺被個別關照，原來是被通知進入官方認證的老人行列。

可是我還沒準備「老」啊！誰說六十五歲就……就是老了呢？

手上的通知單，被我捏出許多條皺紋。(妳也老了吧？哈哈哈。)

我的「垂老」掙扎，內心小劇場演得很過癮，這是我在異想世界的自問自答，也算是一種自我療癒。

年過五十就被稱為「老嫗」的情況已很少再發生，即使來到敬老卡的年齡，許多人士保養得宜，生活充滿各種可能，說我們六十五歲「仍是一尾活龍(女神龍)」，一點都不誇張。

（本文出自《在歲月裡淘金，一閃一閃亮晶晶》) 只不過，在約定俗成的觀念或政策治理的角度上，六十五歲被視為人生的分水嶺，很多國家以此為法定退休年齡，高齡者的相關法令和福利制度也以六十五歲為起點，例如讓資深公民享有交通和休閒活動等各方面的優惠。

六十五歲的儀式感

迎來敬老卡，人生從心理層面到社會層面被推入「老字號」，六十五歲生日快樂，特別有fu，儀式感在這一年也特別明顯。

幾位友人分別在六十五和七十歲這兩年歡度生日，生日會的形式從個人演唱會到藝文巡禮再到美食饗宴，不一而足，但同樣饒富意涵，展現女性面對歲月的從容和自信。

慶生活動裡，邀請的都是至親好友，分享的是一路走來的人生風景，壽星本人就是最佳節目主持人，又說又唱、行雲流水。

在人生旅途上，還有誰比自己更清楚有過的步履和旋律呢？

Tina是我的校友，也是成功的企業家，經營事業有方，同時重視凝聚家庭和企業員工的向心力，多年來一直有著好人緣。

為了迎接六十五歲生日，她精心規劃一場「喜迎六五」個人演唱會，演唱會當天，從小學同學到大學校友，再到各個專業領域的好友，兩百多人自北中南而來，氣氛熱烈。

一首接一首的歌曲，既是回顧也是前瞻，生命的點滴以愛串聯，在歲月行進中，虛心學習又努力開創。

另一位朋友Susan也是優質女力的代表。她的慶生會別出心裁，以支持藝文活動的心意，迎接人生的新篇章。在歲月流轉中，她勇敢承擔了考驗和重擔，歲月也在她年近耳順之時，回報另一場幸福。

不怠慢、不傲慢、承擔付出

對於不逃避人生功課的人而言，福慧從未遠離，只是用不同的方式，淬鍊我們的勇氣和韌性。現代女性的敬老卡，一點都不卡，無關老弱，是人生的第二春。

至於我，面對歲月不敢怠慢，不敢傲慢，感恩福報，也提醒自己勇於承擔、樂於付出。

領敬老卡的這一年，我手上的工作和旅行，早已從年頭排到年尾，一樣的忙碌，不知老之將至。

敬老卡的到來，讓我更以清澈之眼，看待人生四季。

三月底的東京賞櫻和五月下旬展開的北歐行，都是親子旅行。一對成年子女在海外求學、工作多年，仍心繫家鄉父母並樂於陪伴，這是我成為「老媽媽」後，最感欣慰的事。

而讓我壓力倍增的寫書計畫，在我拿到敬老卡的這一年，終於也完稿了，我筆寫我心，要給自己一個進階「成年禮」。

善待每個抉擇

時光流逝，確實毫不留情，這一年，距離五十二歲離開主播台，已經相隔十三年。

那是我人生第二度做出離開電視台的決定，離開我喜愛的工作崗位。十三年來，有時不免會想，如果真有平行宇宙，留在原來那個工作軌道的我，如今會有怎樣的心情？是新聞工作的積累帶來更大的成就感？還是不能自由來去、不能更貼近家庭和兒女的煎熬日益加劇？

歲月給我們最好的禮物是，人生可以不斷選擇，但不能重新來過，時間點不一樣了呀！

時光一去不復返，歲月因此教會我們善待每個抉擇。

《改變20萬人的快樂學》一書作者拉伊．拉赫胡納森說：「基本上，人們是拖延著去過有意義而充實的人生，直到為時已晚。」拉伊的意思是，我們都太害怕冒險離開那份不滿意的工作，改去追求讓自己更開心、更有意義的生活。於是我們日復一日，把「真正的快樂與享受」延到退休以後，卻沒想過等那天到來時，我們恐怕已經沒有足夠的精力和心思，讓嚮往的生活展現真義了。

看到拉伊的這段文字時，我感到自己被激勵，彷彿自己成了有勇氣、有先見之明的人。

但拉伊的說法並非適用每個人，所謂「更快樂、更有意義」的生活是什麼？在每個人的天秤裡都是不一樣的。

當年，我的抉擇更為難，我要離開的是一份我喜歡的工作，是外人覺得適才適所的事業，並非讓我不滿意的工作。只是進入知天命之年後，這個我原本樂在其中的工作，出現了束縛，而人生的天命出現另一個重心。

那時我明白，離開主播台勢必會成為未來的念想，但我也不想停留在原地，時間愈來愈寶貴，我只有這一輩子。

把握當下，別跟歲月論輸贏

拉伊的說法有兩個字很關鍵，那就是「冒險」。

大部分的人無法一味追求自己喜愛且所謂「更有意義」的生活，因為那通常不是帶給自己和家庭最大共同利益的選項，現實條件和安穩的生活，還是多數人的首要考量。

歲月的長河裡，我匍匐前進，保持自覺自省，家庭是我最大的考量，但我也不想失去自我。

能夠讓我二度主動離開電視台，再次瀟灑揮揮衣袖，是當年的環境給了條件和支持，也是因為年歲的增長，加強了自我追尋的力道，如果再早個三五年，這個決定肯定下不了。

所以，除了在元宇宙裡隨意改寫人生，吾人也別想什麼平行宇宙了。在一種抉擇中，想像另一種抉擇，可能是最糟糕的。把握當下，讓目前的情況更好，才是正向的思維。

和歲月不能論輸贏，因為沒人能贏得過，只能論交情。要她善待妳，妳便要先好好善待她。

歲月大無畏，我們小不忍則亂大謀，面對她不時丟出來的課題或難題，想要動怒回嗆前，先搞清楚歲月大神的提醒在哪裡？找對方向才能趨吉避凶。

與歲月過招，謙卑和學習才是最好的攻防。

最棒的歲月勳章

看著手中敬老卡的通知單，很難想像卻又如此真實。

那個和鄰居小女孩手牽著手上幼稚園的沈家么妹，就這樣走過歲月的洗禮，從進入電視台到進入婚姻；從職場女強人(我媽說的)到兩個孩子的媽媽；歷經媒體變革，時光和科技快速運轉……小女孩一路被推到了資深市民的此時今朝。

想到底，這張「敬老卡」得來不易啊！

雖曰「老」，實為「敬」，沒有扎扎實實活了六十五載，穿越無數個日月星辰，通過一個又一個不曾想到的課題，在不足為外人道的笑與淚中，繼續前行……這張卡也到不了自己手裡。

我們的青春、夢想、風雨、拚搏、愛與付出，全都鐫刻在這張卡裡了。

和歲月做了超過一甲子的朋友，即使有過齟齬、互看不順眼，總也愈來愈磨合了。

六十五歲生日快樂，敬老卡，不卡。它是自己寫下的勳章！

（本文出自《在歲月裡淘金，一閃一閃亮晶晶》作者：沈春華)