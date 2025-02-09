「別讓遺囑成為家人的戰場！」 沈春華從40歲開始寫下愛的交代

人生半百之後，談生論死是一種對人生的豁達和自省，既然人生無常，主動面對，才能去除自己和家人的疑慮和擔憂。

「人生就像打電話，不是你先『掛』，就是我先『掛』！所以沒什麼看不開的！」

「崇她欣社」律師社長余淑杏演講的開場白，引發哄堂大笑，也觸動了我們對生死的思考。

預立遺囑和安排身後事，都不再是禁忌話題，多數人也有事先規劃別讓兒女困擾的想法，但是真要開口明說，總是找不到恰當的時機與場合。

生命有終日，想得開、放得下

就連我想和另一半討論這個話題，感覺也不容易。

（本文出自《在歲月裡淘金，一閃一閃亮晶晶》) 總是有些迴避，不是推說「現在談這個太早了……」，要不然就說「妳擔心太多……」，或許他心裡也有所盤算，但並不想正面談論這個議題。

男人在某些時候，確實不如女性來得坦率乾脆！

先生是天主教徒，近年來，每晚都要花不少時間在睡前唸「思念救主耶穌之苦難與聖死」的祈禱手冊，他說因為我跟女兒還沒有受洗，他每晚唸經，可以帶全家人一起上天堂。

這是他的感性和「安排」，而我在這個議題上比較理性。

說到底，人生不就圖個活時盡心，死後安心嗎？

一位好友的另一半也是如此，頗有家業，卻對由哪一位兒女接班避而不談，他對兒女們力求公平，也希望跟每個孩子維持良好的親子互動，唯獨對接班議題採取拖延之勢。

對於「生命必有終日」的這個事實，人人都知道，但願意思考、面對，讓歲月成為自己的老師，從中學習想得開、放得下，讓身心靈愈走愈開闊，卻不是件容易的事。

角色轉換，思考遺囑

從四十歲開始，家中一個上鎖的抽屜裡，就有我手寫的遺書，很簡單地交待資產、人生感言和對兒女的叮囑，壓上日期並簽上名字。

我當時並沒有細究，這樣的寫法和方式有沒有法律效力，只是因為兩個孩子分別出世後，我的工作高壓忙碌，不時還有海外出訪行程，腦海裡因而不時浮現是否該寫遺囑的這件事。

人生角色轉換，改變了思維，最重要的是責任加重了。

在四十歲之前，我從未想過要立遺囑，更年輕一些時，感覺寫遺囑是挺晦氣的一件事兒。

逼近四十歲時，工作上連續有兩次重要的海外任務，不知為何，突然讓我對人生有了高瞻遠矚的心情。

一九九七年香港回歸，我和新聞部節目組同仁共同製作採訪系列專題報導「失落的紫荊花」，當時我正懷著女兒，兒子才四歲。

七月一日，香港回歸，我們更在維多利亞港現場轉播英國總督離開香港，記錄東方之珠正式歸還中國的歷史性時刻。

全世界的重要媒體都齊聚在香港港區的國際媒體中心，很大的一個區域實施交通管制，新聞部FD小辛，陪著我走了好長的一段路才到碼頭，準備搭乘渡輪回九龍島，我體力甚佳，還在一處交通指示牌前拍照留念。

人生變動多，盡早準備

那一次的緊張與壓力，讓我思考新聞工作緊繃，再加上不可預測的臨時任務，女性媒體人已成為非典型職業婦女，沒有一般上班族相對穩定的工時和環境。

我的人生歷程，已從沈八妹的嬌嬌女，到獨立自主的沈主播，再到兩個孩子的媽，負擔與牽掛都跟年輕時不一樣，心裡想的就更多了。

再過一年，一九九八年十月，辜汪會談在上海和平飯店舉行，這個兩岸重大的歷史性會晤，各電視台都派出轉播陣容。在新聞部經理帶隊下，我和採訪團隊跨海前往轉播。

在和平飯店的樓頂，我們透過衛星傳輸做了現場實況轉播，影像和聲音訊號是否穩定，讓工程人員繃緊神經，主播和記者也是上緊發條，新聞工作的壓力不言而喻，一旦面對重大新聞，就六親不認。

當年兒子五歲、女兒還不滿一週歲，到海外採訪和連線，讓我有種拋夫棄子的感覺，因為新聞魂一上身，很難分心顧及「大後方」。往往直到工作結束，回台的航程中，思鄉之情才油然而生。

在飛機上，不禁想著兩岸關係風雲詭譎，變動中有開展，開展中有隱憂，人生何嘗不是如此？

辜汪會談出發前夕，我已想到寫遺囑這件事情。順利從上海返台之後，我根據自己的想法，親筆寫下人生第一封遺囑，鎖在抽屜裡面。之後每隔幾年，我會更新一下。

這樣做讓我感覺心安，無論有什麼事情發生，有了親筆書寫的遺囑，家人總是有所依循。

事後，我請教相關的律師，得知這樣親自書寫的遺囑是有法律效力的，因為以時間點判斷，當時是在心智正常的情況下寫立，當然有見證人更好。

談生論死，豁達自省

交代身後事或者是寫遺囑，不只是遺產的分配，每一項交代和決定，也反映了當事人的人生觀和心之所向。

一位新聞部的老長官，也是主播界的前輩，在臉書公開了他分別在七十歲和七十五歲時的生日感言，白紙黑字寫下對身後事的想法和交代，細膩、豁達毫不迴避，這真是一家之主留給家庭和子女最寶貴亙久的愛了！

人生半百之後，談生論死是一種對人生的豁達和自省，既然人生無常，主動面對，才能去除自己和家人的疑慮和擔憂。

遺囑的字裡行間，留給家人的應該是愛的資產，而不是紛紛擾擾的負債。

（本文出自《在歲月裡淘金，一閃一閃亮晶晶》作者：沈春華)