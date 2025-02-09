黃金怎麼買、存摺好不好？存股哥：實體情緒價值點滿缺點是會有「工錢」

＊原文發文時間為2月6日

本頻道已由存股台變成黃金台！今天黃金賣出價已達$11,570，想當初破萬的時候也是一堆人嫌貴，殊不知過去的高點又變成了可遇不可求的低點，這個概念套用到存股也適用，就看你願不願意長期持有。

今天的文章補充昨天沒講到的，主要是聊黃金的這一年裏一直被老鐵們問的兩個問題，就是「黃金要怎麼買」、「黃金存摺好不好」。

黃金要怎麼買

最簡單的就是去你家附近的銀樓買實體黃金，衍伸商品還有黃金存摺，先講實體黃金，我自己都是去銀樓買實體黃金，實體黃金的缺點就是會有「工錢」，每間銀樓都不太一樣，多跑多問就知道大概的價位了。

以我自己的經驗，條塊類的黃金工錢最便宜回收價格也比較好，其次是可以戴身上的金飾，最貴的是各種造型的擺飾，一般的項鍊、戒指工錢大概2千到4千都有，工錢超過5千就用算蠻貴的，尤其是進口的項鍊，工錢都很貴。

也就是說你去銀樓買黃金，切記一定要問工錢，當初我在買黃金也繳了不少學費，買過2次進口的工錢就要近萬元，有的銀樓不會主動跟你說這是進口金飾，所以一定要開口問老闆，再不然不想多繳付工錢的話就去臺銀買條塊嘍。

黃金存摺好不好

沒有說好不好，黃金存摺比起實體黃金，只是看你自己的需求是什麼，黃金存摺就跟買股票很像，你拿不到實體，就是看著數字漲漲跌跌，只是這個商品追蹤的是金價這樣，好處是不用多付工錢給銀樓。

但我自己是認為黃金就是要持有實體的才有意義，過去的文章我也一直提到，我覺得配戴實體黃金的情緒價值滿點，而且招財力超級強，這些都是黃金存摺沒有的優點，想招財、提升自己的氣場，戴黃金就對了。

無論存股還是存黃金，我都堅信長期持有的威力，其實無論何種資產，都會有下跌、表現不好的時候，像去年底那2-3個月，黃金表現的也不是很好，當時跌破萬元就沒什麼人在討論。

但我還是秉持著持續買進的策略，因為我相信雨過總會天晴，也只有堅持到底的人才能品嚐最後的勝利果實。

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