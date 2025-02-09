黃金大爆噴實在「有夠離譜」！存股哥：優質資產隨時間推移越來越值錢

＊原文發文時間為2月5日

黃金大爆噴！實在有夠離譜，寫文當下漲到每盎司$2,874美元，對比一年前2/5的$2,024美元，漲幅達驚人的$850元（+41.99%）連股票都沒有這麽飆！這個線圖是黃金還是飆股？搞得我好亂啊。

寫美元的話可能比較無感，如果以台灣習慣的每錢價格來看，2024/2/5每錢$7,840，今天則是$11,480，價差達$3,640（+46.4%)，優質資產只會隨著時間的推移，變得越來越值錢。

存黃金跟存股的概念其實很類似，起起伏伏、漲漲跌跌，可能漲一段時間又沉寂一段時間，然後突然在某一年就來個大爆噴，你要做的就是長期持有，然後等待大漲的日子到來。

很多人在中途就放棄了，也許你只是剛好在沉寂的那段時間入場，然後在短時間看不到成果就毅然決然出場，等到過了幾年再回頭看，那段沉寂的時間反而是佈局的好時機，因為當初自己放棄的時間點，竟然是可遇不可求的低點。

這兩年我開始把現金、股息慢慢換成黃金，主要目的就是加強自己的防禦能力，因為我有開槓桿存股，如果需要的話也可以把黃金換成股票持續質押，但我認為自己應該是不會走到這一步才是，黃金就是我的緊急備用金，更是提升質押存股的底氣所在。

當然戴起來爽感爆棚也是我持續買黃金的一大原因啦，戴黃金可以提供滿滿的情緒價值，招財力更是強到極致，想招財戴黃金就對了，跟我一樣習慣配戴金飾的老鐵應該滿能認同我說的。

每種資產每種標的都有其獨特的價值，我覺得投資之路真的沒有誰對誰錯，只是在於你是否能夠把這項資產的優點完全發揮出來，目前我是認為存股加存黃金的戰術很有料喔！

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