具俊曄收養大S子女汪小菲就碰不到遺產！律師：沒錯…但實務上不可能

具俊曄若是收養大S的小孩，汪小菲是否就碰不到遺產？

答案是：「對的」！

但是實務上具俊曄沒有辦法做到此事，因為若想要收養大S的小孩，必須要生父也就是汪小菲同意（現況看起來是不可能會同意的）。

即便立刻辦也不行？

應該是說汪小菲就是不會同意，幹嘛要把小孩辦給你（具俊曄）？恐還會馬上吵架，是不可能的！

汪小菲來台就是想盡父親的責任，孩子的媽不在，那孩子的爸是應該出現去看小孩。 照上述人倫去思考的話，對孩子來說父親還是汪小菲。

所以一定要親生父親同意，具俊曄才可以收養，因為收養等於是斷絕是親生父親的關係。

那小孩可以拋棄跟親生父親法律上的關係嗎？

不行！誰都不能選擇父母親，法律上也是這樣告訴你。

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