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具俊曄無法轉讓、拋棄繼承權給大S媽媽遺產！律師：按照三順序做

聯合新聞網／ 吳孟修（伊森律師）
大S（左）上月底才與老公具俊曄一起公開現身。圖／摘自IG
大S（左）上月底才與老公具俊曄一起公開現身。圖／摘自IG

據報稱，具俊曄表示要把他所有的權利都讓給徐媽媽。

可以嗎？要怎麼做呢？

具俊曄可能的做法？

1. 方法一：轉讓繼承權給徐媽媽？

不行！因為繼承權是專屬於具俊曄個人的權利，不能轉讓給其他人。

2. 方法二：拋棄繼承

沒有用！因為第一順位繼承人是具俊曄與兩個小孩，如果具俊曄拋棄繼承的話，並不會直接由徐媽媽來繼承，而是由大S的兩個小孩平均繼承，徐媽媽一毛錢都拿不到。

具俊曄到底應該怎麼做呢？

因為具俊曄是韓國人，所以首先要確定應適用哪一個國家的法律：

1.夫妻財產部分：如果夫妻共同住所或者婚姻關係最密切的國家是台灣，那就適用台灣的法律。

2.繼承部分：適用被繼承人之本國法，也就是台灣的法律。

伊森律師建議按照以下順序做：

1.先主張夫妻剩餘財產差額分配請求權，取得一部分的財產。

2.再依照繼承的法律規定，完成繼承程序，取得遺產

3.將取得的所有財產移轉給徐媽媽。

必須注意：如果是贈與給徐媽媽的話，可能要繳交贈與稅。

至於稅務上怎麼規劃比較好？這就要個案視財產情形來討論了。

如果時間可以倒流，大S可以怎麼做？

1.預立遺囑，把財產的分配方式寫好，避免繼承人間可能發生爭執。

2.如果有特別想要照顧的人（例如：徐媽媽），可以透過遺囑或保險來規劃。

3.預留稅源，讓繼承人有現金可以去繳納遺產稅，順利取得遺產。

4.預留一筆錢給繼承人，讓繼承人在繼承程序完成之前，有錢可用，生活無虞。

祈願

◎本文內容已獲 吳孟修（伊森律師） 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

具俊曄 大S 婚姻 拋棄繼承 汪小菲 立遺囑 繼承人 遺產

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