具俊曄無法轉讓、拋棄繼承權給大S媽媽遺產！律師：按照三順序做
據報稱，具俊曄表示要把他所有的權利都讓給徐媽媽。
可以嗎？要怎麼做呢？
具俊曄可能的做法？
1. 方法一：轉讓繼承權給徐媽媽？
不行！因為繼承權是專屬於具俊曄個人的權利，不能轉讓給其他人。
2. 方法二：拋棄繼承？
沒有用！因為第一順位繼承人是具俊曄與兩個小孩，如果具俊曄拋棄繼承的話，並不會直接由徐媽媽來繼承，而是由大S的兩個小孩平均繼承，徐媽媽一毛錢都拿不到。
具俊曄到底應該怎麼做呢？
因為具俊曄是韓國人，所以首先要確定應適用哪一個國家的法律：
1.夫妻財產部分：如果夫妻共同住所或者婚姻關係最密切的國家是台灣，那就適用台灣的法律。
2.繼承部分：適用被繼承人之本國法，也就是台灣的法律。
伊森律師建議按照以下順序做：
1.先主張夫妻剩餘財產差額分配請求權，取得一部分的財產。
2.再依照繼承的法律規定，完成繼承程序，取得遺產。
3.將取得的所有財產移轉給徐媽媽。
必須注意：如果是贈與給徐媽媽的話，可能要繳交贈與稅。
至於稅務上怎麼規劃比較好？這就要個案視財產情形來討論了。
如果時間可以倒流，大S可以怎麼做？
1.預立遺囑，把財產的分配方式寫好，避免繼承人間可能發生爭執。
2.如果有特別想要照顧的人（例如：徐媽媽），可以透過遺囑或保險來規劃。
3.預留稅源，讓繼承人有現金可以去繳納遺產稅，順利取得遺產。
4.預留一筆錢給繼承人，讓繼承人在繼承程序完成之前，有錢可用，生活無虞。
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