具俊曄無法轉讓、拋棄繼承權給大S媽媽遺產！律師：按照三順序做

據報稱，具俊曄表示要把他所有的權利都讓給徐媽媽。

可以嗎？要怎麼做呢？

具俊曄可能的做法？

1. 方法一：轉讓繼承權給徐媽媽？

不行！因為繼承權是專屬於具俊曄個人的權利，不能轉讓給其他人。

具俊曄到底應該怎麼做呢？

因為具俊曄是韓國人，所以首先要確定應適用哪一個國家的法律：

伊森律師建議按照以下順序做：

必須注意：如果是贈與給徐媽媽的話，可能要繳交贈與稅。

至於稅務上怎麼規劃比較好？這就要個案視財產情形來討論了。

如果時間可以倒流，大S可以怎麼做？

祈願

◎本文內容已獲 吳孟修（伊森律師） 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。