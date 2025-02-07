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退休金1000萬夠用嗎…通膨2％推算？ 雨果：65退休資金可用至96歲！

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
退休示意圖／Ingimage。
退休示意圖／Ingimage。

退休金該準備多少？1000萬真的夠用嗎？」

我曾寫過一篇『年花費50萬，準備1000萬的退休金夠嗎？』，探討通貨膨脹對退休金的影響。當時的計算結果顯示，若要維持每年50萬元的實際消費力，在2%通膨率下，需要準備1667萬元；若考慮3%通膨，則需2500萬元。

然而，有些網友提出疑問：這種計算方式是以「本金不減損」為前提，也就是讓本金能夠永續產生現金流，達到「領不完」的理想狀況。但若沒有子女，或不打算留下遺產，而是希望將資金在有生之年花完，退休金的準備標準是否會有所不同？

基於這個問題，我重新調整了計算方法，假設：

1.通貨膨脹率為2%，每年生活費用依此增加。

2.投資能穩定提供5%現金收益（如股息或利息）。

3.如被動收入超過當年生活需求，則餘額再投入投資本金；若不足，則需提領本金補足。

4.預設壽命至100歲，確保資金足夠支應長壽風險。

60歲退休 vs. 65歲退休，退休金需求差多少？

60歲退休

初始退休金需求 1150萬元。

退休前9年，每年被動收入足夠支應生活費。

69歲後開始提領本金，資金可支撐至100歲，屆時本金剩餘42.7萬元。

65歲退休

退休時需準備 1064萬元。

退休後4年內，被動收入仍可支應支出。

69歲起提領本金，資金可支撐至100歲，屆時本金剩餘8.8萬元。

如果本金僅1000萬元，則根據通膨調整每年支出：

在2%通膨率下，資金可用至96歲。

在3%通膨率下，資金可用至91歲。

從這些計算可以看出，1000萬元退休金並不代表能「永久領50萬元」的被動收入，而是隨著本金逐漸減少，資金會在某個時間點用完。如果希望資金能支撐更長的退休年限，則需考量：

實際支出可能隨年齡下降—年長後活動減少，消費需求可能降低。

醫療風險與長壽因素—若醫療科技進步，或本身具備長壽基因，則退休金可能需支應更長時間。

投資報酬率變動—5%報酬率是假設的理想情況，實務上仍需靈活調整投資策略。

結論

退休規劃並非單純「存到多少錢」的問題，而是如何讓資金在退休期間有效運用。1000萬元的本金，若搭配適當的投資策略與資金提領方式，在一般狀況下可以支撐至91～96歲。

但若想確保資金能夠更長久、更多保障，除了提高投資報酬率外，也可考慮適度延後退休、控制開支，甚至留一筆額外的應急基金，確保面對不確定因素時，仍能維持穩定的退休生活。

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

報酬率 現金流 理財 退休金 通膨 遺產

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