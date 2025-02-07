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找工作不靠104、LinkedIn...是Tinder滑來的！她開了眼界：真心不唬爛

聯合新聞網／ 菲女狼
示意圖／Ingimage。
示意圖／Ingimage。

真心不唬爛 原來工作可以這樣找

Helen，最近要去英國工作了。一直想外派不成的菲好生羨慕。

可能有人以為我在唬爛，但Helen這份在英國的工作，不是靠104，也不是靠LinkedIn ，更不是靠Hunter獵頭公司。

而是靠Tinder滑來的。（千真萬確，毫無添油加醋）

事情是這樣的。

Helen幾年前離開奮鬥十多年的職場，跑去英國遊學，想說「來點異國邂逅」刺激一下生活，因而就在Tinder找約會對象。

Helen從Tinder滑到一個老外，兩個人還蠻有話聊的，但是聊了一陣子，卻沒有聊出男女之間的火花與曖昧，純粹就是一些工作上面的意見交換。

原以為沒戲唱了。

沒想到，對方其實是個中小企業老闆，而當時對方的公司剛好缺行銷。

於是，他們沒成為戀人，卻成了...一拍即合的職場夥伴。

本來就沒想在英國長待，Helen在那家公司工作半年後就回了台灣。

沒想到最近那間公司要擴編，老闆第一個想到的就是Helen。

而Helen又剛好離開她的工作崗位，於是她決定要回去英國工作。

沒想到吧！

滑Tinder沒有滑到對象，卻幫自己滑到一個老闆，滑到一份工作。

現在到底還流行什麼交友軟體？

趕快通通告訴我，我每天晚上都來認真滑。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

LinkedIn Tinder 中小企業 老闆 職場 英國

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