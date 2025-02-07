找工作不靠104、LinkedIn...是Tinder滑來的！她開了眼界：真心不唬爛

真心不唬爛 原來工作可以這樣找

Helen，最近要去英國工作了。一直想外派不成的菲好生羨慕。

可能有人以為我在唬爛，但Helen這份在英國的工作，不是靠104，也不是靠LinkedIn ，更不是靠Hunter獵頭公司。

而是靠Tinder滑來的。（千真萬確，毫無添油加醋）

事情是這樣的。

Helen幾年前離開奮鬥十多年的職場，跑去英國遊學，想說「來點異國邂逅」刺激一下生活，因而就在Tinder找約會對象。

本來就沒想在英國長待，Helen在那家公司工作半年後就回了台灣。

沒想到最近那間公司要擴編，老闆第一個想到的就是Helen。

而Helen又剛好離開她的工作崗位，於是她決定要回去英國工作。

沒想到吧！

滑Tinder沒有滑到對象，卻幫自己滑到一個老闆，滑到一份工作。

現在到底還流行什麼交友軟體？

趕快通通告訴我，我每天晚上都來認真滑。

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