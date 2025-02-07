法律無法切斷汪小菲與子女的關係！律師：放下大人想法從小孩角度看
具俊曄一開始的IG發文提到：「關於孩子們 我不要讓任何惡人接觸孩子們 都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人」
我不能肯定他提到的「惡人」是誰？
但我從他字裡行間可以很肯定的是，具俊曄真的很愛大S，想要保留大S還在時的狀況以及大S的願望。
如果具俊曄想要讓大S的兩個小孩跟S家一起生活，不想讓小孩跟汪小菲去大陸。
然而，在法律親子關係中，縱使父母親感情不好，對於子女來說，父親對子女的關係（或母親對子女的關係）是無法切斷的。
所以，具俊曄在愛大S與大S兩個小孩時，我提供目前小孩法律上的處境，讓他得以用最具智慧與平衡的方法來面對。
大S的兩個小孩，生父是汪小菲，這點「法律上」事實無法改變。
原本大S與汪小菲還沒離婚前，是由兩人共同擔任「小孩監護人」。（父母親對於未成年子女權利義務的行使與負擔，在法律上是親權行使）
兩人離婚後...
由大S「單獨擔任」小孩的監護人，汪小菲他的監護權暫時被停止了，但沒有消失。
當大S過世後，就無法擔任小孩監護人，汪小菲的監護權就「復活」了，在法律上目前大S兩個小孩子的監護人就是「汪小菲」，不需要經過法院判定，汪小菲可以直接向戶政單位登記。
如果具俊曄或大S其他的家人認為汪小菲不適任，希望由S媽或其他人擔任小孩監護人的話，S家人就要向法院聲請改定子女監護權了，必須要舉出具體而確實的證明，證明汪小菲有濫用權利或他擔任監護人對於子女有不利的事實，經過法院裁判才會改定。
在法院訴訟實務上是相當的困難！
因為父親（或母親）的角色與行為並沒有「絕對」的標準，只要沒有重大具體傷害小孩，法官很難會剝奪他的「監護權」。更不可能阻止父母親探視子女！
當然如果具俊曄或S家人握有確實的證據，可以進行改定監護權的程序。
但更重要的事，我們仍需要放下大人們的想法，從小孩的角度來看世界，小孩的母親已經不在了，小孩內心會不會想念他的親生父親？
有時候小孩不敢說，或是也不知道該怎麼辦？
具俊曄對大S深深的愛，需要更多的智慧來成全。
【補充】具俊曄後來有發限動修改文字：「之前的中文帖子可能會引起誤會，所以重新上傳『關於孩子們應得的財產，希望在律師的監督下，都能妥善把孩子的權利維護好！』」
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