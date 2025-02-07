具俊曄不能用「拋棄繼承」把遺產給大S媽媽！律師：先取得再移轉但有這缺點

具俊曄IG的發文，字字句句都可以感覺到他與大S的感情的濃厚，要保護並成全大S所愛的一切，這樣深情的愛，令人動容。

其中具俊曄提到：「所有的遺產 熙媛在生前為了保護她最愛的家族 用心血換來的 所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」，他似乎是要把遺產繼承的權利給大S的媽媽，但法律執行面上有幾點要注意：

1.遺產繼承權，本身是專屬於具俊曄個人（法定配偶）的權利，不能「直接」轉讓給大S的媽媽。

2.具俊曄可以繼承取得遺產後，再把遺產移轉給S媽，這樣的作法比較「安全」與「確實」，缺點是未來可能有多一筆贈與稅的問題。

3.具俊曄不能用「拋棄繼承」來把權利給大S媽媽：

如果大S沒有遺囑，配偶具俊曄拋棄繼承的話，全部遺產就由兩個小孩繼承，小孩的監護人是汪小菲，到時候不是大S的媽媽取得遺產。

如果大S有合法遺囑，遺囑指定遺產給兩個小孩與S媽，給S媽的部分屬於遺贈，如果遺贈沒有侵害特留分，S媽可以完整取得受遺贈的遺產。

至於如果大S的遺囑內只有指定遺產給兩個小孩與S媽，完全沒有提到具俊曄的話，具俊曄擁有特留分扣減權，具俊曄可以看屆時遺囑執行狀況，與汪小菲監護的狀況作決定，但絕對不要拋棄繼承。

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