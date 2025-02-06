永豐金證券：善用兩工具啟動紅包理財術 打造新年存股計畫
新春開工，今年理財第一步，打造放大紅包與獎金投資術。永豐金證券表示，投資金額低、操作方便的定期定額存股，是入門的好選擇，善用證交所提供的存股熱門榜，搭配永豐金證券豐存股的試算功能，找到符合自己理財目標的投資標的，為新的一年打造理財計畫穩健首航。
永豐金證券分析指出，定期定額存股投資人遇到最大入門痛點是不知道如何挑選標的，除了運用基本面選股之外，善用市場熱門存股標的也具參考價值，目前包括證交所每月提供的定期定額交易戶數統計、豐存股平台熱門TOP 10，投資人可以看看大家都在買什麼。
根據證交所統計，2024年12月定期定額交易戶數前三大個股是台積電（2330）、兆豐金（2886）、玉山金（2884），當月三檔合計15.5萬戶；前三大ETF則是00878、0050、0056，總計交易戶數則高達85.5萬，台股ETF為存股主流。
另外，永豐金證券-豐存股平台提供「存股試算功能」，投資人只要輸入想存股的標的、每月擬投資扣款金額與扣款日，系統會試算出累計投資三個月至五年的投資損益與報酬率供投資人參考，以便進一步評估自己的理財目標、需求與可承擔風險。
根據豐存股的「存股試算功能」，以歷史數據試算兩檔熱門存股標的，每月3日買入5,000元的00878，過去五年的損益金額(含息)約12.6萬，年化報酬率7.3%。若投資標是台積電，同樣的條件下，損益金額(含息)約31.3萬，年化報酬率16.01%。
永豐金證券表示，定期定額策略的核心，是透過每月固定金額的買入ETF或個股，當長期趨勢向上，投資人可同時達到資產增長的目標。當民眾拿到年終獎金可自行設定比例用於投資理財，再將投資資金均分成12等分，準備好2025一整年定期定額的固定扣款額，不僅減輕每月存股的壓力，更有助於平衡投資的平均成本。若想進一步擴大複利效果，永豐金證券表示可以搭配股利再投入，讓股息也參與到股票未來的成長。
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