大S遺產兩子女繼承後會由汪小菲管理？ 律師：原則上是！

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聯合新聞網／ 吳孟修（伊森律師）
大S。圖／摘自臉書
大S。圖／摘自臉書

大S猝逝，讓人感到人生無常，也非常遺憾

而她的身後事，涉及到小孩親權的行使、夫妻財產、遺產繼承、不同國籍等，有些複雜，所以伊森律師就來一一解析

這可以分成兩部份來看：人、錢

人（小孩親權的行使）

Q：兩個小孩的親權，應該由誰來行使？

大S離婚時，兩個小孩的親權，是他跟汪小菲共同行使。

大S過世後，依照民法第1089條第1項規定，就是由汪小菲來行使兩個小孩的親權。

Q：如果大S生前有寫遺囑指定由徐媽媽或小S擔任兩名未成年子女的監護人，這是可以的嗎？

沒有用。除非大S過世前，汪小菲已經先行離開，這時才能用遺囑指定監護人。

Q：大S在3年前跟具俊曄結婚了，是否可以由具俊曄來行使親權呢？

因為當時具俊曄沒有收養兩個小孩，所以在法律上就不是這兩個小孩的爸爸，且就算具俊曄想要收養，也需要生父汪小菲的同意。

錢（夫妻財產結算、遺產繼承）

夫妻財產結算

因為具俊曄是韓國人，所以就需要先確認應該適用台灣法律還是韓國法律。

「假如他們的共同住所地是在台灣，或者跟他們夫妻婚姻關係最密切的地方是台灣，依照《涉外民事法律適用法》第48條規定，就要適用台灣關於夫妻財產的法律。」

假設大S在結婚後累積的財產比較多，這時具俊曄就可以主張夫妻剩餘財產差額分配請求權，請求雙方婚後財產差額的一半。至於大S在婚前取得的財產，具俊曄就不能主張差額分配了。

遺產繼承

依《涉外民事法律適用法》第58條規定，繼承應該適用被繼承人死亡時之本國法，也就是台灣的法律 。

1.大S的繼承人有：配偶具俊曄、兩個小孩。

2.因為大S沒有留下遺囑，所以原則上每個繼承人各繼承1/3。

至於遺產到底要怎麼分配？是所有財產都每個繼承人各1/3？還是要做協議分割？這就需要由汪小菲以法定代理人的身份，跟具俊曄協議了。

Q：兩個小孩繼承了遺產之後，是不是就由汪小菲來管理呢？

兩個小孩繼承取得大S的遺產，是他們的「特有財產」。

因為大S已經過世，汪小菲是兩個小孩的法定代理人，所以原則上就會由汪小菲單獨管理。

Q：如果汪小菲沒有好好照顧小孩，該怎麼辦？

1.若汪小菲無法行使親權（如：重病），就要由法院來選定監護人，可能選任大S的媽媽、小S等。

2.若汪小菲濫用親權（如：把遺產據為己有、沒有照顧小孩等），法院得為子女之利益，宣告停止其權利之全部或一部，然後再由法院來選任監護人。

提醒

1. 人生無常，所以最好先做好所有的財產安排（包含寫遺囑）、小孩照顧事宜。

2. 要準備好繳遺產稅的錢，這樣繼承人才可以順利取得遺產。

◎本文內容已獲 吳孟修（伊森律師） 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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當媽媽不在，而且媽媽又是監護人的情形下，孩子的監護人，法律上就會變成是他的生父（汪小菲）；等於是大S過世後，這兩個孩子的權利的行使跟負擔，都會是汪小菲來協助這兩個孩子來處理。

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