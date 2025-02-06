大S遺產未成年子女分得3分之2…生父汪小菲就成監護人！律師：除非有立遺屬

聽到大S過世的消息，覺得不可置信。一個明星，又這麼年輕，正在幸福的路上，但看到這麼多新聞的報導，跟小S的證實的時候，才發現：天啊！怎麼會這種事情發生。

大S遺產繼承權在誰手上？

大S理財有方，不但是有一些投資，還有一些不動產，這些房產這些不動產，未來是誰繼承？

從法律上來看的話，就她兩個孩子跟她現在的配偶，可以繼承到她所有財產。

監護人的角色

但小孩子都沒成年，小孩子未成年的時候，到底誰來幫這小孩子面對處理這些遺產繼承法律問題呢？

通常在未成年人，最重要的還是她的法定代人，也就是她的所謂的「監護人」。

這個監護人將會幫孩子決定很多，尤其像財產的繼承，後續小孩子怎麼照顧...等等的問題，都是很實際上的狀況。

那這兩個孩子的監護人會是誰呢？其實在法律上規定，跟大家情感是不一樣的。

因為現在兩個小孩子，主要是跟大S的家人，還有跟繼父，就是具俊曄住在一起。

可是今天當媽媽不在，而且媽媽又是監護人的情形下，孩子的監護人，法律上就會變成是他的生父（汪小菲）；等於是大S過世後，這兩個孩子的權利的行使跟負擔，都會是汪小菲來協助這兩個孩子來處理。

大S有三個繼承人，如果今天有遺囑的話，會依照遺囑的方式處理。

如果大S沒有遺囑的狀況

但如果沒有遺囑的話，法律上規定是每個人三分之一，他的兒子三分之一，女兒三分之一，然後具俊曄三分之一，每個人都三分之一。 兩個小孩子加起來，就佔有大S的遺產裡面的三分之二了，已經超過一半了。

小孩子沒成年，未來權利義務的行使，將會由他的生父來代表這兩個孩子做這些處理的時候，

具俊曄跟汪小菲，兩個人在處理大S的遺產的事情，這裡面就需要很多的智慧跟包容。

具俊曄有夫妻剩餘財產差額分配請求權嗎？

如果用法定夫妻財產制的話...

兩年多前結婚的，前間當然大S可能也會資產有增加，具俊曄也會增加，但是不是增加到非常大？機會不大。

因為大S之前發跡比較早，財富的累積通常在前面，已經有相當大量，所以婚前財產夫妻是不用再重新再分配。

在這個角度裡面，具俊曄是沒有辦法扣除多少。

財富傳承的意涵

所以大S留下來的財產，將會是由汪小菲做一個最大決策者。

為什麼會這麼有感觸？

是因為很多案件裡面，談的絕對不是數學，不是說很冷冰冰的數字，這是一個生命所帶來的一個傳承。 所用的東西，所得到的財物，是一個美好的傳承，是希望給所愛的人，希望給孩子的，或希望給他的繼承人。

那這孩子要怎麼去運用這筆財產，怎麼延續這樣子生命的價值

在財富傳承裡面，個別財產到底歸屬於誰，這些都是很需要一些智慧討論跟包容：

畢竟現在很多人是再婚，有第二次的機會，好不容易追求到幸福 或者有離婚，離婚之後，先生他就把孩子帶走，那未來我財產也不給他 或是未來我如果留下財產，被前夫或前妻拿走，實在是完全不甘願

遺囑可以指定監護權嗎？

但孩子是未成年的情況下怎麼辦？

法律上遺囑它有一個特殊的功能是，當孩子的親生父或生母，最後一個母親過世的時候，他所留下那份遺囑，他可以指定說未來的監護人給誰。

例如說今天我孩子才九歲，九歲十歲，那我可以寫一個遺囑...

遺囑上面寫說，夫妻過世的時候孩子監護權可能是託給例如說：我的太太的哥哥，當其監護人，這樣的指定就會產生一個法律上的效果。

所以對於未成年子女，監護人這件事情，遺囑是可以指定的，可是這個規定是產生在最後過世的那個監護人才有那個權利。

離婚時沒有孩子的監護權，就終生沒有監護權了嗎？

像大S這個狀況，夫妻離婚，大S是有監護權的，她對孩子來說，她是權力義務行使負擔的親權者。

而汪小菲只是暫時停止了（離婚關係），並不是監護權消失了。

今天大S不在的時候，媽媽沒辦法就變成剩下爸爸，就爸爸行使...就算是大S寫了遺囑的話，也沒辦法說剝奪了汪小菲監護權。法律上的規定是這樣。

另外角度來說，其實不管是父親或母親誰監護都好，除非有真的是什麼重大虐待、濫用權利、對孩子不好；其他旁邊的可以要求說改訂監護人，說這個媽媽、爸爸不適任。

這種改訂，必須要經過法院訴訟才有辦法改訂。 如果今天這父親母親對孩子來說，如果並沒有不好的話，那他就是好的媽媽好的爸爸，就是這樣子。 除非有證據說這個人不適任，那才把他改掉。

沒辦法指定監護權，如何把財產管好？

孩子還是需要繼承或傳承的財產。

只要把錢管好，人就會好。

錢管好人就會平安，錢沒有管好，容易不平安。

用法律制度鎖住是最好！會建議說離婚族，尤其是又有孩子，擔心自己怎麼了，那我覺得第一是要寫一份遺囑，萬一自己過世，希望監護人是誰。

第二遺囑的財務的處理，可以用遺囑的信託。 留下的財產，是信託起來託管。例如：孩子才10歲，18歲成年，對不對？期間8年會被可能活著的父親或母親，前夫或前妻去掌管這個事情，所以就等於監護人管個8年或管個10年。

可以設定每個月給五萬塊分批給...

花五萬塊過生活，或讓前夫或前妻運用，其實也不為過，或自己可以決定要多或少都可以，依照財產不同做出調整，而後信託，等孩子成年的時候一筆給他也是一種方法。

不動產也能給孩子，等到什麼時候孩子才可以去賣掉之類...透過遺囑信託的方法，把鎖住不動產跟動產的處理。

遺囑信託很重要，就是確保一個遺囑執行人他有個專業度跟公正度，也就是有遺囑執行人，當你人不在之後，他同時間你要做什麼樣規劃，必須有一個人要忠實執行的遺囑。

為什麼這些重要呢？

因為未成年子女一次拿到這麼多錢的時候，往往不會運用，旁邊的人就可能會幫他用。

希望控管，控制住，那就透過一些方法，才能夠讓家庭平安，每個人都得到真正平安的生活。

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