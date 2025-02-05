大S遺產6.5億…恐讓前夫汪小菲連同2子女帶4.3億回大陸？

大S（徐熙媛）於2025年2月3日因罹流感併發肺炎，在日本旅遊時離世，享年48歲。大S遺產至少6.5億，若沒有立遺囑、信託或保險等安排，恐最多2/3資產，近4.3億被前夫汪小菲透過親權掌控。

大S遺產第一順位繼承人，是與中國籍前夫汪小菲生育的2名未成年子女；當然繼承人是2022年3月28日在台灣登記的韓國籍老公具俊曄，共3位繼承人。大S媽媽黃春梅（第二順位）沒有繼承權。

大S遺產繼承關鍵順序

1.夫妻剩餘財產分配請求權 2.遺囑 3.小孩國籍

具俊曄行使剩餘財產分配關鍵：婚前協議、婚後增值淨資產

大S法律觀念強，為保障子女權利，猜測可能有簽署婚前協議。

1.「有」婚前協議

假設約定財產各自所有，則具俊曄喪失夫妻剩餘財產分配請求權。

2.「無」婚前協議

具俊曄可先行使夫妻剩餘財產分配請求權。剩餘遺產再與2名未成年子女均分，再拿1/3。

需留意僅能請求「婚後財產的差額」！大S與具俊曄於2022/3/28～2025/2/3婚姻關係期間，近3年的工作、租金、投資等收入扣掉負債後的「淨資產差額」，且大S「大於」具俊曄淨資產才可行使。

前夫汪小菲給大S的贍養費及給2子女的扶養費，不能列入。所以就算有，應該也不多，畢竟身為第一代韓團酷龍所屬成員之一的具俊曄，吸金能力也相當驚人。

遺囑不得對抗特留分、剩餘財產分配

網路謠傳，大S身體不好，早有立遺囑，表示6.5億遺產給媽媽跟2孩子，各1/3。假設有遺囑且財產沒有分給具俊曄，具俊曄可行使兩權利，「夫妻剩餘財產分配」加「特留分」，保障最低繼承權1/6（應繼分1/3一半），近1億多。

除保險可透過「指定受益人」對抗特留分外，遺囑與信託不能對抗特留分。夫妻剩餘財產分配請求權本質是「債權」，有優先權，遺囑無法對抗。

小孩國籍：400萬與4.3億的繼承差異差異

1.台灣國籍

配偶具俊曄與2小孩平均繼承，每人繼承1/3大S遺產。2名未成年子女共分為約4.3億。

2.大陸國籍

2小孩一人200萬，合計400萬，剩餘歸配偶具俊曄。但猜測按照大S個性，2小孩為台灣國籍可能性較高。

結論：S媽恐面對最心碎狀況發生

大S仙逝，如無提早規劃，S媽面臨痛失女兒外，大S的財產、小孩恐都保不住。除無繼承權外，2未成年小孩及小孩繼承4.3億財產，可能被汪小菲透過親權，成為2小孩監護人，代為管理2未成年子女財產4.3億，連人帶財產一起回大陸。S媽、小S可爭扶養，除非汪小菲願意放手，不然基本上不可能，法院通常判生父優先，寫遺囑也沒用，除非生父很糟！