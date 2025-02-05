職軍買房很簡單？吃、住在軍中又有軍貸優惠…網搖頭：定力是考驗

為了能在房價節節攀升的現在擁有一間自己的房子，每個人都想找一份高薪的工作。今日有網友發文，表示自己在當兵的表弟聽他們班長說軍人買房很容易，只要「簽下去」，沒幾年就能買房了，讓他好奇是不是真的。

原PO在PTT發文，表示自己在服義務役的表弟說，軍中的班長一直說他們「簽下去沒幾年就能買房了」，甚至表示一些中士班長都已經有好幾棟房子了，讓原PO好奇軍人是不是真的那麼好買房？

有網友認為當兵確實省下不少開銷，「除了放假根本不用花錢啊，光省掉租房就贏一票人了」、「吃住都在軍中，薪水大多都可以存，疫情前比較簡單啦，疫情後不好說」、「因為吃喝在軍中，只要休假或外散宿你才會花到自己的錢」。

也有網友指出重點在於優惠的政策，「蠻好貸的，我認識的都1房2小孩，標配，而且都是靠自己」、「有軍貸可以貸，利率極低」、「軍儲就比你各位定存高了，加上又有軍貸」。

還有網友認為軍人存錢快的前提是遠離不良行為，「當職軍不要賭、色，很好存，我認識的好幾個都是賭博喝酒花光，人生白過」、「吃軍隊住軍隊不要賭博4年就有頭期了」、「會去嫖妓，玩球版、線上娛樂城，然後輸爛」、「職軍不要賭跟上酒家真的存很快！尤其是海軍，上船的存錢可以很快」、「我學長都拿去充手遊」。

不過也有人強調一切都要看個人規劃，「很看人，如果簽下去你本人是有一個長期規劃，包含在部隊裡空閒時間一邊學技能，退伍後銜接的話真的很爽」、「抱歉據我所知要看人，親戚有的還不錯，也有人反而欠卡債信貸的」、「裡面怪人很多，課到沒錢、改車、賭博、詐騙一堆，很少數能看到有定性存錢的。在那個封閉環境你看大家都這樣會覺得這是常態，簽志願役沒有被污染就偷笑了」、「前題是要有定力不隨波逐流」。