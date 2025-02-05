遇「這種主管」薪水再高也要三思！彼得：內耗、甩鍋、該救火時沉默…這是修行而非工作
遇到這種主管，薪水再高也要三思！
有些工作簡直就像一場惡夢
（剛開始新的工作）
主管：歡迎來到這個團隊，有什麼問題可以來問我！
我：謝謝主管！（內心覺得遇到好主管）
（開始遇到不會的問題）
我：請問這個…
主管：這個你要自己想答案阿，研究所念假的？
我：是是是，主管說的是。
（改完後，再次去請益主管）
我：主管，我想出來答案了，請您參考。
主管：這個答案不對，這個不行，再回去修改，有問題可以問我。
我：謝謝主管的指導。
（回去改到一半請益主管）
我：主管，我根據你的指示修改好了，麻煩您過目。
主管：這個上次不是講過了嗎？怎麼還不會？你需要幫忙你要講阿！
我：對不起，是我的疏失。
（改到一半發現需要其他同事幫忙）
我：主管，我想過答案了，但是這邊可能忙不過來，需要團隊的其他同事也幫點忙想答案。
主管：我覺得你不應該等我給答案，你可以直接提出建議，我信任你。
我：好的，謝謝主管開示。
（回去按照主管意思提出建議）
我：主管，我的提案準備好了，您覺得這樣如何？
主管：我不是想幫你決定，我完全信任你，但是我還是覺得這裡要改。
我：謝謝主管，我覺得我好像學會了通靈的能力。
全方位內耗型製造機
這個時期的主管表面上看起來像個「全方位支持型領導」，實際上是個「全方位內耗型製造機」。
他的一切操作都在告訴你：「我不清楚我要什麼，但我確定你做的不是我要的。」
我們來逐段拆解他的「經典語錄」：
1，笑裡藏刀的歡迎
「有問題可以來問我！」
說得這麼有愛，讓人一度以為遇到人生貴人，結果下文直接打臉：問了就是「研究所念假的？」這樣的話，還不如直接寫「有問題可以憋著，少煩我」。
2，無責任感滿分
「這個不對，這個不行，你自己再去改改。」
具體怎麼改呢？不好意思，主管說他不提供細節，只提供否定。改好了呢？他說「我不是來幫你決定的」。原來主管最大的工作內容就是放煙霧彈？
3，信任你到讓你懷疑人生
「我完全信任你，但是我不是真的信任你。」
信任你？信任你出錯的能力吧！這種“信任”真的很有深度，深到你無法分辨這到底是信任還是純粹偷懶。明明心裡有答案，非要擺出「放手讓你飛」的姿態，但只要你往錯方向飛一點，他立馬掐住你的翅膀說：「怎麼這麼不會飛！」
這種主管就像《暗黑破壞神》中難度惡夢級的王，技能名稱是：
「嘲諷精神攻擊」：藉由嘲諷你的過往，製造權力感落差，降低敏捷30%
「模糊方向光環」：讓你永遠搞不清他到底要什麼，精準降低30%
「反覆橡皮筋攻擊」：一邊說全權交給你，一邊拉回來否定你，體力消耗30%
綜合評價：適合修行，不適合工作。
雖然不適合工作，但是如果因為薪水撐下去的話，後面還有更高難度的挑戰！
原本以為惡夢結束了，沒想到是地獄級的開始！
（主管暗示了決定我照著執行後但是出包了）
我：主管怎麼辦，現在出包了。
主管：我覺得是人的問題，有些人就是不夠厲害，心態不對。
我：好的，主管我會加倍努力。
（加倍努力開始力挽狂瀾）
我：主管大事不好了！現在大家都在找代罪羔羊，說是我們的錯。
主管：...
我：主管，請問該怎麼辦？
主管：...
我：來不及了，等不到你的回覆，我先這樣處理。
（內耗到懷疑人生之後）
我：主管，我們這次好像成功的救了火，表現不錯。
主管：快快快，幫我打個 email 草稿，我要廣發信件讓其他部門知道我們的貢獻！
我：好的主管，馬上照辦。
（起了個草稿讓主管的主管也過目）
我：主管我信件草稿打好了，也把少部分重要的利害關係人加進來一起看這樣的訊息對不對。
主管：你為什麼沒有經過我的同意就加了別人？你不知道這些資訊應該先經過我審核嗎？
我：是的主管，以後會更小心謹慎。
極限精神摧殘型導師
等到工作稍微上手後，這主管的操作已經從「全方位內耗型製造機」進化到了「極限精神摧殘型導師」，我們來逐句分析這一系列操作。
4，甩鍋比賽冠軍
任何錯誤都不是主管的錯，一定都是 they 的錯，甚至連團隊風水不好都能成理由。
「我覺得是人的問題，有些人就是不夠厲害，心態不對。」
這句話是所有甩鍋界大佬的經典台詞，不僅成功避免正面解決問題，還用一句抽象的「心態不對」把矛頭指向所有人。
意思就是：「這事不可能是我的錯，肯定是你們的問題。我無法指出哪裡有問題，但我能確定你們都有問題。」
更精妙的是，他的「人」大概率就是指「你」，再精準點，可能就是你的前世今生問題。畢竟人家已經暗示你「研究所都白念」了。
5，當火燒屁股時，他是沉默的大師
我：主管，請問該怎麼辦？
主管：...
這絕對是「裝死甩鍋流派」的精髓。危機當前，主管保持沉默，不僅顯得自己深謀遠慮，還完美避免被問責。
當你等不到回覆、焦急處理後，他甚至還可以事後挑刺說：「怎麼沒問我就決定？這是流程的問題。」
啊，主管，這都不是人的問題，這是神的問題，因為我們真的猜不到您到底要什麼！難怪職場上需要通靈的人才。
6，讓人救火，最後搶功
「快快快，幫我打個 email 草稿，我要廣發信件讓其他部門知道我們的貢獻！」
真是教科書式的「找人挨刀，搶人功勞」操作！火是你救的，功是他拿的，甚至連發功勞信件的活還要你來做。
這讓人不禁懷疑，他是否在思考如何用這封信件換取年度優秀主管獎，而你呢，最多拿個「團隊默默付出獎」。
7，藍染級的鏡花水月術
「你為什麼沒有經過我的同意就加了別人？這些資訊應該先經過我審核。」
典型讓你背鍋的後手，不管你做什麼，最後都能找到理由說你「越界」了。
明明救火時他「完全信任你」，現在火撲滅了，他忽然又跳出來說你該先問他意見，就像藍染的鏡花水月，原來到頭來是一場空。
這種主管已經進化到難度地獄級了，技能自然也要升級：
「追魂宿命歸鍋術」：任何團隊問題，他都能以高超技術將責任導向你，甚至你的「前世今生」都可能成為背鍋理由。體力消耗 50%，發動後對目標施加「錯誤標記」狀態，帶有詛咒效果，壓力上升 50%
「暗黑靜默大法」：危機時刻，他會進入「面壁者模式」，團隊裡沒人會知道他在想什麼，只能土法煉鋼解決問題。全程不發一語，顯得高深莫測，實際上在等團隊自亂陣腳，混亂增加 50%
「功勞收割者」：當團隊救完火後，他會迅速登場，從中奪取所有功勞，並巧妙地要求你來準備頒功信件。主管即刻吸取團隊的所有貢獻值，轉化為「功勞護盾」
「鏡花水月改」：他會讓你誤以為自己擁有完全的決策權和信任，實際上暗中操控一切。當你完成任務後，他會迅速翻臉，指出你的「越界行為」，讓你懷疑整件事是否真實發生過。
上班應該要好玩而不是被玩
總結來說，這位主管就是一本行走的《如何讓下屬懷疑人生操作手冊》，全篇要義如下：
入職時：「有問題可以來問我！」實際上是：「有問題可以憋著，少煩我。」
新人期：「這個不對，這個不行，你自己再去改改。」具體怎麼改？「不好意思，我不提供細節，只提供否定。」
資深期：我完全信任你，但是我不是真的信任你。」實際上是：「信任你出錯的能力。」
出包時：「不是我的問題，都是你們的問題。」
出包後：「我現在沒時間管，等你解決完我再來批評。」
展現成果時：「這是團隊的努力（其實是我的功勞）。」
展現成果後：「其實你這裡流程沒做好，下次改進。」
遇到這種主管，你只能祝自己新年快樂、心理健康，並且早日找到能讓你真正成長的工作環境！
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