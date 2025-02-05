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大S上億遺產為何不是具俊曄先一半後兩子女平分？ 專家：並非每對夫妻都能使用

聯合新聞網／ 廖嘉紅
大S徐熙媛。圖／摘自IG
大S徐熙媛。圖／摘自IG

大S上億財產的繼承

大S上億財產的繼承，根據台灣民法第1138條，在大S的情況下，具俊曄作為配偶，以及她與汪小菲的一對兒女，屬於第一順序的繼承人。因此，具俊曄將與兩名子女共同繼承遺產，三人平分。

遺囑不是老年人的專利！

大S如有留下遺囑，遺產分配可能不會是簡單的平分。即使有遺囑，仍需考量「特留份」的法律規定，這意味著遺產分配可能比我們想像的更複雜。

這提醒我們：遺囑不是年紀大的人才需要！

無論你現在幾歲，提早規劃遺囑，才能確保財產留給真正想照顧的人，並減少家族間的糾紛，實現和諧傳承。

夫妻差額分配請求權的迷失

確實，依民法規定，配偶死亡，生存的一方可主張行使剩餘財產差額分配請求權，即合計夫妻兩人在婚姻期間取得的財產後，先分一半，剩餘的，再和其他法定遺產繼承人均分。

但並非每對夫妻都能使用「夫妻差額分配請求權」。有些人誤以為，大S的配偶具俊曄可以使用「夫妻差額分配請求權」，先分配大S財產的一半，另外一半再由具俊曄與大S的兩個小孩平分。

實際上，「夫妻差額分配請求權」僅能分配夫妻婚後財產差額的一半。

具俊曄亦是韓國知名藝人，若其婚後財產較大S多，就無法行使差額請求。

大S的離世，是娛樂圈的巨大損失，讓我們一起為大S及她的家人送上最深的祝福！

◎本文內容已獲R姐財富方舟-廖嘉紅授權，未經同意禁止取用轉載。

具俊曄 大S 小孩 流感 繼承人 遺囑 遺產 配偶

廖嘉紅

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