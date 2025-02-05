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群益投顧：逢低布局科技類股、債市鎖定高債息後享資本利得

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益投顧發布2月財富管理月報，DeepSeek加速普惠AI世代來臨，逢低布局科技類股；債市策略先鎖定高債息後享資本利得。

群益投顧表示，2024年第4季以來，台灣加權股價指數多數時間位於22,500~23,500點區間震盪，1月22日龍年封關，指數以23,525.41點區間上緣作收。台灣春節放假期間，海外股市逢Fed、ECB及BOJ等重量級央行利率會議及大型科技個股財報密集公布時期，由於投資人正面看待企業獲利及展望，原本樂觀期待台股可望於假期後蛇年開紅盤。

不料，DeepSeek橫空出世及川普宣布課徵關稅等攪亂一池春水。1月24日微軟CEO Satya Nadella在達沃斯世界經濟論壇上稱：「DeepSeek新模型令人印象深刻，尤其是在如何高效開發開源模型並進行推理運算方面，它的運算效率非常出色。我們應當非常、非常認真地看待中國這些技術的進展。」DeepSeek開始在金融市場廣為人知，並引發Nvidia等股價大幅修正，春節假期期間美股普遍下跌，以SOX下跌8.29%表現最弱。

1月30日FOMC，Fed正面看待美國經濟及勞動市場景氣，同時對通膨持警戒態度，暗示將維持當前利率一段時間。由於Powell表示目前政策具有「實質的」但並非「高度」的限制性，因此，仍正向看待美國經濟及企業獲利展望。

群益投顧表示，美股方面，由於評價居高及DeepSeek襲擊，科技股價受創，但預期川普將推行減稅、放寬監管政策，加上企業獲利成長與降息預期，均將激勵美股後勢，美股多頭格局未變，此外，DeepSeek以低成本投入達成高效運算，可望加速普惠AI世代來臨，有機會帶動硬體需求回升，逢低可布局科技類股。

債市方面，川普回歸與減稅增赤，通膨可能復燃，聯準會焦點也從就業市場轉向通膨，債市投資人可以繼續鎖定近期殖利率較高的公債，賺取較高的固定收益。長期而言，債市利率主要反映美國貨幣政策方向，Fed雖暫停降息但利率政策方向維持向下，美債長期仍具資本利得空間。此外，川普政策吸引資金匯流美國、加上美國經濟相對強勁及相對利差效應，美元維持強勢，新興市場股市承壓。

歐股方面，因為企業獲利在2025年各族群普遍正成長，ECB也積極降息，有利於降低資金成本，再加上歐股評價較低，因此歐股有望穩步向上，惟短線須留意川普關稅政策的影響是否對歐股造成短線負面衝擊。

日股方面，持續觀察川普政策外溢效果與DeepSeek的影響，波動加劇，建議日股區間操作。

陸股方面，中央經濟工作會議近14年首次變更財政與貨幣政策措辭，顯示大陸官方2025年托底經濟與股市的決心，陸股資金行情將先於景氣行情，中線偏多看待。

DeepSeek 川普 美國經濟

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