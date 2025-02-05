M&G入息基金投資團隊解讀DeepSeek事件：預期投資人湧向避險資產

美股近期因DeepSeek，出現大幅震盪，M&G入息基金產品經理陳柏翰表示，市場預期DeepSeek將減少對運算（GPU）的需求，不需像先前宣稱投入如此多的資本支出，從而降低對於AI相關基礎建設的成長前景。

陳柏翰指出，市場將DeepSeek的效率提升解讀為對Nvidia成長前景的威脅，對其GPU需求可能會減少。這是否改變對該股票看法呢?不會的，隨著創新步伐加快，潛在市場也會增加，需求將持續強勁。DeepSeek證明AI發展正加速，相信新的人工智慧應用將會出現。因此，對AI推動者Nvidia的長期機會仍然強勁，同時，也受惠於其他「計算密集型」人工智慧的支持，如Agentic AI和Robotics AI。微軟本周表示，每個GPU硬體人工智慧效能或提高兩倍，透過軟體優化可提高10倍，DeepSeek是透過軟體提高效能的例子。

陳柏翰認為，這消息使那些利用人工智慧模型建立產品，並將其商業化、貨幣化的公司受益。蘋果即為其中一個案例， 因為它專注於終端產品（在手機或筆電等終端設備上建構人工智慧應用）。蘋果同時擁有硬體與軟體，最可能成為消費者人工智慧領導公司之一。

陳柏翰表示，市場拋售是短暫，且不改變對於人工智慧投資機會的看法，這也反映在投資組合上。2025年的關鍵是對於長期投資的偏好。DeepSeek在上周讓市場對於人工智慧的假設提出質疑，引發市場波動，然而，此時美國公債作為多元分散的投資工具至關重要，預期投資人或將湧向避險資產，這是長期持有公債的主因之一。