迎接2025新局 聚焦「這國家」投資底氣強

2025年股市開局震盪，高位震盪的盤勢讓投資人一時失去方向。在此情況下，投資人該如何進行投資？ 野村投信表示，除了投資台股外，投資人可以考慮布局海外市場，如果善加掌握，不僅能多元化投資組合，兼顧降低波動度原則，當市場恢復上漲動能時，即能發揮追漲效率參與到成長之成效，當下檔風險控制好，有利長期投資表現。

野村日本價值動能高息ETF （00972）基金經理人張怡琳分析表示，以日本股市為例，其長期投資價值近年來逐漸彰顯。代表日本股市的東證指數（TOPIX）已連續兩年實現雙位數漲幅；若以估值層面考量，根據彭博資料，目前東證指數的預估本益比約為14.6倍，亦低於台股的16.3倍與美股的21.6倍。

張怡琳指出，投資日股的核心邏輯與台、美股不同，不在於追逐成長股或科技股，而是聚焦在「價值股的復興」。日本過往因企業資本效率運用較低，市場上存在不少「殭屍企業」，導致許多企業的股價淨值比（PBR）甚至低於1倍。然而，近年來東京證券交易所（TSE）積極推動改革，旨在提升股票市場活力，要求企業將提升資本效率作為核心管理目標，對於PBR低於1倍的上市公司更要求提交改善計畫，否則可能面臨下市風險。

截至2024年11月底，主板市場中，89%的公司已回應東京證券交易所的改進要求，顯示企業對管理與公司治理改進意識已顯著提升。企業提升PBR最快的方法是通過股利發放或股票回購，吸引投資者買入，進一步提升估值水平。投資人可關注剛於1月9日掛牌的野村日本價值動能高息ETF（00972）。該ETF追蹤的彭博日本價值動能高息指數是全台首檔強調PBR與每股盈餘（EPS）雙動能篩選機制的日股ETF。從指數前十大成分股觀察，不少公司在過去12個月內大幅進行股利發放與股票回購，其平均金額佔市值比率達4.7%。

在總經方面，日本央行官員普遍表示，除非上任後的川普狠打關稅戰，導致美國經濟疲弱，進而引發日圓升值，日銀升息的時機可能才會延後，而在野國民民主黨主張，日銀應在今年春鬥談判結束前暫緩升息，由於執政的自由民主黨先前在眾議院選舉中失利，日本政府也可能會考慮在野黨立場調整升息步調。日銀現在正逐漸往「金融政策正常化」的過程發展，若經濟環境沒有發生重大變化，料將持續往升息方向前進。另一方面，官員們對薪資上漲也變得更加有信心，許多日本企業也認為提高薪資是理所當然的事。高盛報告指出，日本在2025年有望持續實現薪資與物價的良性循環，日本員工薪資每增加1個百分點，通膨率就會增加0.5個百分點，薪資成長支撐通膨溫和走揚。瑞銀報告提到，日本30年的失落年代已成為過去式，現在正迎接日本的是「名目成長復興」新時代，顯示日本的名目GDP已經起飛，日本經濟正從過去停滯多年的異常走向正常化，並正進入持續溫和成長的軌道。

野村投信投資策略部副總張繼文進一步分析表示，日本經濟復甦主要原因有日圓貶值所帶來的外部輸入性通膨，包含：出口、海外觀光客增加，伴隨日圓的巨幅貶值帶動企業出口，加上公司治理改革大顯成效，企業通過股利發放與股票回購實際上為長線投資人提供了堅實的「底氣」，讓不少內外資投資人紛紛歸隊，在台美股估值偏高且震盪劇烈的背景下，為投資人提供一種不同的價值投資選擇。