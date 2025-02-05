台股2月勝率高 布局台股基金正逢時
時序來到2月，根據群益投信統計資料顯示，近十年歷年2月台股平均表現都是正報酬，大盤平均上漲2.17%，OTC指數平均上漲3.07%表現出色，投信法人表示，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，不過因個股波動性大，可以台股基金布局。觀察近一季台股基金表現，前三名都是一邊股票型包辦；其中，群益葛萊美基金上漲6.11%表現居冠。法人表示，台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，投資人不妨以定時定額方式進場台股基金來作為投資工具。
群益投信表示，台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，但類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股基金來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。
群益葛來美基金經理人柯鴻旼表示，今年來企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈現多頭趨勢往上。2024年台灣外銷訂單擺脫2023年負增長的陰霾，轉為正成長格局，內需消費也維持穩健，整體景氣狀況健康，市場預期2025年企業獲利可望延續雙位數增水準，而儘管川普上任後，其可能提出的貿易政策與言論或可為市場帶來波動，不過在全球AI發展趨勢未變之下，仍不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體/ODM供應鏈完整及轉單效益擴大，因此對於台股中長期表現仍正向看待。
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