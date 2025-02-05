職場「死海效應」是什麼？老鳥：好的留不住 留下來的都是沒選擇的！

最近學到一個新詞，叫「死海效應」（Dead Sea Effect），聽起來像地理名詞，但其實跟職場息息相關。

背後的含義是：真正有本事的人有選擇權，受不了爛環境就走了；留下來的，則是那些沒選擇。 時間一久，團隊的整體水準越來越低，像死海一樣，鹽分（問題）不斷累積，卻沒有新生命進來。

舉個例子來說好了

假設公司裡有個主管，特別偏愛乖巧聽話的員工。每次開會，當有人提出新點子，他不是說「這不符合我們的文化」，就是回一句「別搞那些有的沒的」。

幾次下來，那些有想法、有能力的人心灰意冷，最後拍拍屁股走人。而留下來的，則是那些習慣不問為什麼、只問怎麼做的人。

時間久了，整間公司就變成了「高層獨裁、基層麻木」的組織。

真正好的公司，不是讓沒選擇的人留下，而是讓有選擇的人願意留下。與其擔心優秀員工離職，不如問問自己：為什麼真正有能力的人，都不願意待下去？

你們公司，也有死海效應嗎？

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