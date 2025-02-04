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公公想將遺產250萬給照顧自己30年的阿姨…卻被大姑領走！律師曝兩全其美辦法

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
遺產示意圖。圖／AI生成
遺產示意圖。圖／AI生成

照顧了自己30年，想給對方的250萬卻送不到她的手裡...

一位媳婦po文說到，公公希望能給照顧他30年的阿姨250萬遺產，並口頭交代了孩子，但是在公公過世前，大姑卻把公公的現金1700萬元存款、金飾等財產都領走了。這時候阿姨找上門來，說她生活困難，希望能夠拿到公公允諾的250萬，公公的兒子、媳婦的先生於是請媳婦先匯給阿姨3萬塊，讓媳婦陷入該不該照辦的困擾。

這之間的情感糾葛可能錯縱複雜，站在媳婦的立場，這其實與他並沒有直接關聯，但如果能夠讓家人明白公公的心意、並讓阿姨釐清自己能夠主張的權利，或許是一種兩全其美的方法。

1.如果公公能夠寫一份遺囑，明確交代要給阿姨250萬，並選定遺囑執行人，一定是最好的方法。

2.如果公公跟阿姨兩人有說好，有紀錄可以證明公公過世後要給阿姨250萬，那麼或許可以成立死因贈與契約，但是這類型的契約還是白紙黑字寫好比較有保障。

3.如果沒有遺囑也沒有死因贈與契約，在公公生前繼續扶養阿姨、阿姨無謀生能力，且財力與日常收入不足以維持生活、公公未給予阿姨相當遺產的情形下，阿姨或許可以主張她有酌給遺產請求權。

對公公來說，給照顧自己的人250萬表達心意是最重要的，但是對於其他子女來說，或許是「最不喜歡做的事」。

我們是無法強迫子女做他們最不喜歡做的事？

除非有「法」在背後支持，

不是阿姨要「獨自」勇敢的用法律主張自己的權力，就是公公要事先用法律「專業」的安排。

最後，才能帶來家裡的和諧和感恩的氣息。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產

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