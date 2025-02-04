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大S離世給的「三個人生啟發」！懸緝：健康用錢也買不回來

聯合新聞網／ 懸緝思維
藝人大S驟逝。圖／摘自IG
藝人大S驟逝。圖／摘自IG

大S離世給我的3個人生啟發」

昨天，大S死亡的新聞佔據了媒體版面，震驚了許多粉絲及大眾。每當藝人突然離開的新聞，當下都會提醒我們，人生到底該珍惜什麼？又該留意什麼？但當事件過後，很多人又會淡忘，並再次掩沒在工作當中。

因為我們總是以為時間還很多，還有機會去愛、去努力、去享受生活。所以大S的離世再次提醒我們，生命無常，沒有人能確保明天是否一定會到來。因此，我體會到3個感想，讓我們重新審視自己的生活，學會珍惜與警惕。

健康用錢也買不回來

很多人為了事業、夢想、名利，熬夜加班、飲食不規律、缺乏運動，甚至長期處於高壓狀態，等到身體發出警訊時，卻選擇忽視，認為「撐一下就好」。

但健康不像金錢，是賺不回來的，也無法透過任何補償來彌補。當我住在醫院時，就深刻體會到健康是有多麼地珍貴。

關於健康，我們要提醒自己：

定期健康檢查，檢查費用看似昂貴，但絕對不會比生病住院時花的錢多。

注意作息與飲食習慣，別透支身體換取短暫成功。

適時放鬆，別讓壓力壓垮自己，再忙也要留時間給自己喘息。

請好好珍惜身體並正確地使用它，機器使用過度都會損壞，更何況人的身體。健康才是最重要的財富，能擁抱家人、享受人生、實現夢想的基礎。

請珍惜，不要等到失去才後悔

我們總是以為，家人、朋友、愛人會一直在；但事實是，人生充滿變數，你永遠不知道哪一次分開，會不會是最後一次見面。許多人在失去摯愛後才發現，自己曾經錯過了多少擁抱、多少機會說出「我愛你」。

關於家人及朋友，我們要提醒自己：

對家人多一點耐心，不要把愛留到最後才表達。

珍惜朋友與伴侶，真正的感情不是理所當然，而是需要經營。

別讓誤會與爭吵成為遺憾，即便有爭吵，可以的話幾天內解決，不要拉長戰線。

有時間，就回家陪陪父母；有話想說，就現在說出口。因為，人生沒有重來的機會。

別把夢想與快樂一再延後

許多人把「想做的事」推遲到未來，認為等賺到足夠的錢、等孩子長大、等退休後再去實現夢想。但現實是，未來從來不會照我們的計畫進行，很多人等著等著，就再也沒有機會了。

大S年輕時曾是許多人心目中的偶像，但後來因健康狀況影響，逐漸淡出演藝圈。她的故事告訴我們：人生的舞台，不一定永遠都能站上去，所以當下想做的事，趁現在去做！

關於夢想，我們要提醒自己：

別把快樂留到未來，可以的話，此刻開始去做讓自己開心的事。

勇敢追夢，不要害怕改變，人生沒有「最好的時機」，現在就是最好的時機。

過自己真正想要的生活，別為了別人的期待，犧牲自己的人生。

如果你一直想旅行，現在就計畫；如果你想學一項新技能，現在就開始。別讓「以後」變成「沒機會」。

結論

大S的離世讓我們深刻體會到，人生，是很短暫，明天和意外哪個先來沒人知道。我們無法掌握生命的長度，但可以決定活的高度。

所以，今天起，你可以開始學會：

好好愛自己，照顧健康，別透支生命。

珍惜身邊的人，別讓遺憾成為悔恨。

勇敢去做想做的事，別等到來不及才後悔。

因為人生只有一次，可以活得無怨無悔。

◎本文內容已獲 懸緝思維 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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