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大S大部分遺產由汪小菲掌握？每年4萬人再婚 專家建議這麼做

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
再婚後重組家庭漸增，婚前宜先規劃財產分配。示意圖／台灣房屋提供
再婚後重組家庭漸增，婚前宜先規劃財產分配。示意圖／台灣房屋提供

大S猝逝，兩段婚姻遺產繼承成話題，有律師指出，若大S未另立遺囑，逾6億遺產可能大部分由汪小菲透過親權掌握。依據內政部資料，2023年台灣全年再婚人口達44,435人，專家建議重組家庭的再婚者可在婚前先討論財產分配問題。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察近10年再婚人數，再婚人數最高的是2015年47,386人，2020~2021年是疫情最嚴重的時刻，因此多數經濟活動或計畫都被打亂，因此2020和2021年再婚人數都不到4萬人，其餘各年再婚人數在4.3~4.7萬人之間。

進一步觀察六都狀況，再婚率最高的是桃園市，男性為2.27‰，女性為2.39‰。

不過，雙北女性再婚率低於男性，而桃園以南四都，女性再婚率則高於男性，男性再婚狀況也比北部高，反映出再婚意願和狀況也有南北差異。

張旭嵐分析，雙北女性就業率高，經濟力佳，自主性強，因此許多人重視事業更勝於婚姻，不一定以再婚為目標，反之南部家庭觀念較傳統，男女都更期待有個圓滿家庭。

台灣房屋加盟事業總部法務協理游璿樺表示，重組家庭越來越常見，由於組成可能涉及前一段婚姻的子女，較需要事先規劃的則是財產分配。

她表示，多數的夫妻沒有特別約定就屬於法定財產制，也就是針對兩人財產，區分婚前和婚後資產，在結束婚姻關係或繼承時，可以向夫妻一方主張「婚後剩餘財產差額分配請求權」，針對兩人婚後財產扣除掉各自債務後，財產較少的一方可針對各自剩餘財產差額的部分，請求分配差額的一半。

但如雙方婚前財產差異較大，或因各自有前一段婚姻子女，也可以考慮採約定為分別財產或共有財產，就沒有剩餘財產分配的問題，而在面臨繼承時，若沒有遺囑分配，則可依照民法第1138條法定繼承方式，被繼承人所持有的房產和其他財產，由配偶和其直系子女均分，避免多餘紛爭，建議重組家庭的再婚者可以在婚前先討論財產分配問題。

近十年全台再婚人數。資料來源／台灣房屋
近十年全台再婚人數。資料來源／台灣房屋

大S 婚姻 財產 遺產

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