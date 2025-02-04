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存款250萬！兼3份工、租凶宅 25歲男嘆：別人做1年我要拚2年

聯合新聞網／ 綜合報導
一名25歲歲網友透露自己拚命工作存錢的心路歷程。 示意圖／ingimage
一名25歲歲網友透露自己拚命工作存錢的心路歷程。 示意圖／ingimage

每個人的時間線都不一樣，專心走自己的路就好！一名網友在Dcard抒發心情，表示自己曾兼差三份工維持生計，存款250萬，生活沒有娛樂。看到網路上的大家畢業於名校，起薪高又風光，相比之下覺得自己很沒用，忍不住喊「人生活得好累」。

原PO表示，自己家境不富裕，一切都靠自己拚，沒有學歷、沒有家底的他，從大二就開始在展廳當工讀生，大三兼職家教，大四畢業兼了三份工，在蝦皮大園當理貨員之外，也在登山用品店清理登山用具的泥沙，另外在圖書館擔任工讀。因為恰逢疫情，應屆畢業生有一人3萬的就業津貼，當兵前的存款大約是10到15萬左右。

入伍後，為了節省交通費，原PO選擇四個月放假也住營區，退伍後則進入補教業到現在。雖然因為住在凶宅，每月房租含水電僅2450元，但還有餐費加保險等開銷，也沒有花什麼錢在娛樂上。他無奈表示，看到許多人掛著台清交成的頭銜，畢業即年薪200萬，別人做一年的薪水他卻要做兩年，越想越覺得沮喪。

貼文曝光後不少網友安慰「我覺得你已經勝過很多人了，有些人月光根本無法存下錢」、「25（歲）存款有250萬已經很厲害了！加油」、「超級拚欸…存款250已經好厲害啦！慢慢照著步調走，會找到目標的」、「很多30歲的都還是負債的，你很努力了」、「你已經很厲害了，而且還全靠自己」。

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