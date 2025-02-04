大S遺產具俊曄與兩個小孩平均繼承！ 律師：如果沒有立遺囑的情形下

大S過世的消息，讓我感到非常突然與震驚。因為大S還很年輕，而且她跟所愛的人具俊曄結婚，正過著自己想要的幸福婚姻生活，突然的「意外」，卻讓她的孩子失去了保護他們的媽媽，具俊曄也失去了愛妻。

由於大S的小孩未成年，配偶具俊曄對小孩來說是繼父（姻親關係），未來要面對到的繼承問題比想像中複雜，需要更多的智慧與包容：

1.大S所留下來的遺產，在法律上如果大S沒有立遺囑的情形下，由配偶具俊曄與兩個小孩平均繼承，也就是每一個人繼承1/3大S的遺產。

2.大S的小孩未成年，雖然不影響取得遺產的權利。但是，遺產繼承是法律行為，相關權利的行使與主張，將由法定代理人（監護人）主導，何人擔任大S小孩的監護人，將影響遺產的分配狀況。而且未來管理使用遺產時，孩子的「監護人」有極大的法律權利。

3.由於大S小孩的親生父親汪小菲目前仍生存，在法律上，父母之一方不能行使權利時，由他方行使之（民法1089條）。原本大S是兩個小孩的監護人，在大S過世後，原則上就由生父汪小菲擔任監護人，不需要透過法院的訴訟，汪小菲就是大S兩個小孩的監護人。

4.難道大S的媽媽或其他家人不能擔任大S兩個小孩的監護人？除非是汪小菲有「不能」行使、負擔對於未成年子女之權利義務，或濫用權利，由關係人向法院聲請改定監護人，法院裁判改定監護權才有可能改變。

5.就整體遺產繼承分配的結構說來，由於大S跟配偶是在2年多前「再婚」，法定夫妻財產差額分配請求的金額應該不大，2/3遺產將由大S與汪小菲所生的2位子女繼承。也因此，大S所留下來的遺產的分割方式協商，法律上將由汪小菲代表小孩跟具俊曄協商，分割遺產後，大部分遺產也將由汪小菲「為子女利益」管理使用的機會較高。

6.大S兩個子女的監護人汪小菲、配偶具俊曄，極有可能對於遺產的分配有不同的角度，真需要更多的智慧與包容。

7.有人就開始擔心，如果離婚後若是自己突然過世，不想把自己的遺產交給前夫（或前妻），而想讓未成年兒女繼續依照自己的安排生活，該怎麼辦？

雖然，在子女監護人的安排上，最後過世的父（或母），可以用遺囑指定未成年子女的監護人，但是，先過世的母親（或父親），沒有辦法用遺囑來「阻止」前夫（或前妻）擔任未成年子女的監護人。

但是，立好一份遺囑並且指定遺囑執行人，是可以藉由有強制力的管理、分配遺產，讓所愛的人得以確保生活平安。例如：遺囑內容可以設計成遺囑信託，將財產妥善管理，或是禁止遺產分割10年，大致在孩子成年後，孩子才取得遺產，確保遺產運用在未成年子女身上。

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