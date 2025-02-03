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大S離世…遺產將由三人平分！ 專家：具俊曄將與兩名子女共同繼承

聯合新聞網／ 廖嘉紅
大S猝逝享年48歲。本報資料照
大S猝逝享年48歲。本報資料照

大S（徐熙媛）驚傳，和家人於新春期間到日本旅遊，因流感併發肺炎搶救無效後過世，享年48歲。

家屬決定在日本火化後，將骨灰帶回台灣安葬。然而，這場突如其來的噩耗，讓粉絲心碎！

大S上億財產的繼承

值得關注的是，與具俊曄婚姻未滿3年之際，大S生前與汪小菲的離婚訴訟尚未完全落幕。

由於大S擁有數億身價，包括房產、投資等各項資產，遺產事宜該如何分配也是外界關注焦點。

根據台灣民法第1138條，遺產繼承人，除配偶外，依下列順序定之：

1.直系血親卑親屬（子女

2.父母

3.兄弟姊妹

4.祖父母

在大S的情況下，具俊曄作為配偶，以及她與汪小菲的一對兒女，屬於第一順序的繼承人。因此，具俊曄將與兩名子女共同繼承遺產，三人平分。

◎本文內容已獲R姐財富方舟-廖嘉紅授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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廖嘉紅

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