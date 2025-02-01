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企業主管愛透過訓話嚴訂目標 業績女王：沒有遵照「3步驟」一定沒用

聯合新聞網／ 布克文化
示意圖／ingimage
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關於如何做好業務，坊間有很多相關的書籍，也有很多產業，例如保險業，每天早上都會開勵志晨會，甚至有戰鬥晨訓之類的，要每個業務員都成為戰將，抖擻精神去衝鋒陷陣。

在這裡，我要分享的業務成功祕訣沒那麼複雜，就三個步驟，建立起一個成功的循環。

1.真正熱愛一個產品。

2.分享好的產品給他人。

3.持續學習增進自己的能力。

基本上，這樣就會形成一個正向循環，亦即一個好的自己，也就是熱愛產品、對自己工作有熱忱的自己。

把產品分享給顧客，得到了回饋，包括願意購買、拒絕購買或提出質疑等情況，不論正向或負向都是回饋，所有回饋都能用來增強自己。

因為透過回饋，透過自己願意不斷學習，就會讓自己變得更強大。如下圖∶

當自己變得更強大的時候，就可以成交更多的客戶，得到更多的回饋，包括業務銷售智慧，更包括實際的收入。

許多企業的主管，喜歡透過訓話來嚴格訂定業績目標，逼使員工衝出業績，但如果沒有遵照上面的三步驟，那一定是沒有用的。

（本文出自《做對選擇，財富滾滾來》作者：彭秋美)

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