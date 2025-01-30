做業務怕被別人討厭？ 女性憂危險…銷售戰士破除「2迷思」

聯合新聞網／ 布克文化
示意圖／ingimage
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關於做業務有很多的迷思，接下來，秋美姐在這裡來一一分享我的觀點。

迷思一∶大家都很排斥業務員

這其實就是大部分人不敢邁出第一步的原因──怕被別人討厭。

但是說實在的，你又不認識對方，對方討不討厭你，對你有影響嗎？你以為今天你向對方介紹一項產品會激怒對方，然後對方就記恨你一輩子嗎？

（本文出自《做對選擇，財富滾滾來》作者：彭秋美)
（本文出自《做對選擇，財富滾滾來》作者：彭秋美)
不會的，人家根本一轉身就忘記你的長相了，所以不要預設立場，怕自己推廣業務會被拒絕。

我要強調的迷思是，很多人還沒邁出第一步就已經預設立場，認為對方很兇、會不高興、會對我反感……，總之把對方想得很可怕。

有這種心態的人，沒什麼好害羞的，我當年一開始去拜訪客戶也是這樣，我以為對方會扳著一張臉，拒人於千里之外的樣子。

但是隨著我打開心房一個個去接觸，就會發現客戶並沒有你想像中的那麼可怕，根本一點都不可怕，他們其實也會感恩你跟他分享新事物，很多人甚至因此跟我變成了終生的好朋友。

但是請問你，面對陌生人你會笑嘻嘻的嗎﹖這是基本的道理，如果你還沒打開話匣子，很多人看起來都是不好親近的，一旦敲開心門，彼此的互動就會變得不一樣。這是業務朋友要破除的第一個迷思。

迷思二∶業務都必須會喝酒，而且女性較不適合

這也是常見的迷思之一，有些女性視業務工作為畏途，甚至害怕有危險性，我必須說，任何行業都有其危險性。

如果女性朋友從事業務屬性的工作，有些人會擔心是正常的，畢竟業務員經常要面對陌生人。不過換個角度來說，任何行業都需要注意職場安全。

（本文出自《做對選擇，財富滾滾來》作者：彭秋美)

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