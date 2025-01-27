不是一心只想成交而不擇手段 保險女王做到讓客戶把她當家人靠「1個字」

當年青澀的我，做業務銷售，口條肯定不夠流利，應對也不夠機敏，但是客戶仍然願意跟我做生意，我想他們看中的就是「我這個人」，我就是不會耍心機，不是一心只想成交而不擇手段的人，也從來不是口是心非的人，基本上，我就是個單純想做好這件事的人。

其實對大部分的人來說，他們對業務的要求並沒那麼高，只要真心誠意就好。

而我的確是真心誠意的，後來不但成交了許多新訂單，而且第一年就在單位受到表揚，並且跟許多客戶都成為好朋友。

從那時到現在已經超過二十年了，至今還是有很多人跟我保持聯繫。

（本文出自《做對選擇，財富滾滾來》作者：彭秋美) 例如每年春節都會來我家打掃的清潔公司，就是從我做保險時代就結交的好朋友，也是從客戶變成朋友，然後到府服務也就這樣超過二十年。

那種以幾十年為單位計算的朋友，我身邊很多，這都是珍貴難得的。

我那時做業務以服務客人至上，現在也是如此。當年從事保險工作時，我可以服務到什麼地步呢﹖服務到許多客戶真的把我當一家人。

後來還曾經遇過我去某個客戶家時，他們家是開店做生意的，對方一看到我來就很高興，因為她有事必須離開一下，店面可以暫時交給我代看。

還有客戶就讓我把她家當成自己家一樣，我跟她們家人也都很熟，有時候還去幫忙照顧孩子。

甚至有些客戶要出國，也把家裡的鑰匙交給我，讓我三不五時就去她家看一看。

其中有一位客戶是貿易商，比較會長期出國，她還說很放心把房子交給我照顧，因為我不僅時時去查看有沒有異狀，而且還雞婆的幫她整理原本雜亂的內務。

誠，就是最佳的王道。

（本文出自《做對選擇，財富滾滾來》作者：彭秋美)