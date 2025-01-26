假期開銷壓力大！ 減輕支出負擔的6個理財妙招

摘要 歲末年終，受節日氛圍和社群行銷影響，人們很容易不小心過度消費。在長假來臨前，來看看幾個避免荷包破洞，又能享受假期時光的實用方法！

歲末年終，這段時間是與家人朋友歡度佳節的日子，但在社群、品牌、行銷廣告的影響，以及假期放鬆的心情中，不知不覺花費超出預算。

美國精神科協會（American Psychiatric Association）執行長兼醫療總監瑪凱塔·威爾絲（Marketa Wills）醫生指出，隨著卡債不斷增加，加上通膨導致物價居高不下。假期間的過度消費，可能會讓許多本就背負各種還款壓力的人，被經濟負擔壓得喘不過氣。

她解釋：「認為自己必須為所有朋友和家人購買禮物的這種想法，會給試圖度過完美假期的人帶來巨大的壓力。」

威爾絲建議，在假期間掌握以下6個理財訣竅，能幫助大家在不超出預算的情況下享受假期的溫馨氛圍。

1.設定預算上限：先規劃，再消費

在開始為假期採買前，請先明確設定自己的消費上限，避免因衝動購物而花超出預算。記得把其他隱藏的成本也計算進去，例如所含稅金、運費或包裝禮物的材料費。

理財應用程式 Origin 的執行長沃特森（Matt Watson）提醒，當我們沒有具體目標時，往往會無視自己的經濟能力，花費超出可負擔範圍。

沃特森指出，人們常會切成一種「合理化行為模式」，一開始，對自己想要花多少錢有一個大致的概念，但看到某樣特別吸引人的東西時，就忍不住買下。重複幾次之後，花費可能會比預期多出一倍。

因此，購物時記得時刻提醒自己預算上限，找到預算內最佳選擇。

2.列出購物清單：有計劃才不亂花

這幾年來「交換禮物趴」蔚為盛行，在發揮創意挑選禮物的同時，如果你的荷包無法負擔這筆開銷，很快就會變成一種壓力。

沃特森建議，提早列好你需要購買的禮物或物品清單，然後慢慢開始照著清單買。避免在最後一刻才依賴刷卡消費。他表示：「人們感到匆忙或沒有計畫時，往往會不小心買到更昂貴的東西。」

3.提早進行採購：時間就是金錢

提前規劃，不僅能避免臨時買東西時的價格過高問題，還能將花費分散到接下來幾個月，減輕每月經濟負擔。臨時抱佛腳會讓你在時間壓力下不小心花更多錢。提早計劃和行動，不僅可以挑選到更優惠的折扣，還能避免因急需而購買高價商品。

沃特森提醒：「接近假期時，物流需求大增，運費可能會增加，提前買還能幫助你省下額外花費。」

4.改送DIY禮物：溫暖不減，壓力更小

威爾絲建議，如果想在不超支的情況下向親人表達感激之情，可以選擇自製禮物。

自製的禮物不一定是手工藝品，也可以是行動。例如，為家人煮一頓佳餚、幫忙朋友照顧小孩或是手作小卡片等。也有網友分享，能吃的禮物是最好的禮物，且不一定要昂貴。

近年來，TrueTrae.com智慧購物專家博奇（Trae Bodge）注意到，年輕人更喜歡送彼此體驗而非物品。她建議大家找一些經濟實惠又有趣的體驗活動，例如溜冰、遠足或舉辦聚餐。 你也可以贈送攝影作品、裱框的照片或電子相簿來紀念彼此快樂的回憶。

5.一人一菜：分攤聚會成本

假如避不掉聚餐邀約，可以考慮改成在家裡辦一場聚餐活動，用「一人一菜」的方式，共同完成節日盛宴餐桌。不僅降低主辦人的經濟壓力，也讓聚會更具參與感和趣味性。

6.選擇性參與社交活動：量力而為

假期期間，各種活動、朋友邀約接踵而至，其實，我們不必每場都參加。如果某些活動讓你感到有財務壓力或心理負擔，不妨選擇性的參加，並告訴自己「量力而為，適度即可。」此外，當聚會話題讓你感到不適時，適時抽身、散步或休息，也有助於保持心情愉快。

假期的美好在於與重要的人共享時光，而非盲目追求物質需求。通過規劃預算、列清單以及注重心意而非價值，我們可以在保持經濟又健康的同時，擁有一個溫馨且難忘的假期。

資料來源：JapanToday、AHA

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