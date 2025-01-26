晚年致富的人 通常擁有這7個日常習慣

摘要 晚年致富的人都明白，財富來自延遲滿足、以建立財務無虞的未來。

美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）出生在美國密西西比州一個貧困社區，由外祖母養大，直到49歲才成為百萬富翁；軟體巨擘甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（Larry Ellison）在32歲前仍一事無成，創業時身上只有1200美元，如今甲骨文是僅次於微軟的第二大軟體公司；紐約華裔婚紗設計師Vera Wang直到40歲才設計出自己的第一件婚紗，正式踏入時尚界。

有不少億萬富翁是在晚年致富，他們的成功源於一些簡單但影響力深遠的習慣。

1.他們重視金融知識教育

知識就是力量！晚年致富者重視財務知識，閱讀財經書籍，主動學習投資、稅務策略和資產管理。他們深知，掌握金錢的運作方式是累積財富的基石。在這個金融知識不被納入基本教育的世界裡，主動學習金融知識是邁向致富的重要一步。

2.他們養成儲蓄的紀律

這些晚年成功的人，始終將儲蓄視為必要行動，即使收入有限他們仍會定期存下部分資金，並隨著收入增加提高儲蓄比例。

有紀律的儲蓄為他們的財富做出了巨大的貢獻，因此無論賺多賺少，都要培養儲蓄習慣，這是邁向財務繁榮最簡單但最有力的步驟之一。

3.他們接受延遲滿足

這些成功者選擇投資未來，而非追求短期享受。他們明白，真正的財富在於建立長期的財務安全，而非一時的消費快感。

為了長期利益而延遲即時快感的能力，是一種罕見而寶貴的特質。1960年代著名的「棉花糖」實驗，證明「延遲滿足」的力量。多年後，人們發現那些能夠忍住不吃棉花糖的孩子，在生活的各個領域中都更為成功，包括財務的穩定性。

4.他們設定明確的財務目標

所謂明確的目標，不是「我想要存錢」或是「我想要變得富有」這類模糊的目標。建議可以採用「SMART原則」來設定目標。例如：「我想在未來2年內將淨資產增加20%。」

財務計畫上則需要更有策略性和意圖性，例如每月儲蓄金額、投資目標或還清債務的期限。有了明確的目標，財務之路就像導航系統一樣清晰可行。

5.他們抓緊機會

晚年致富者願意冒經過深思熟慮的風險，不畏懼走出自己的舒適區。因為他們深知，財富很少來自於安守本分，墨守成規也難以突破財富壁壘；唯有精心評估後採取的大膽行動，才能帶來豐厚回報。

6.他們培養多重收入來源

晚年致富的人有一個共同特徵，就是他們有能力將收入來源多元化。他們不會只依賴一份正常領薪的工作，而是探索其他職業可能性。例如建立副業、投資或租賃房產。

這是一種避險的做法，如今公司裁員、企業倒閉的現象屢見不鮮，依靠單一收入來源的風險極高。如果我們有被動收入，當主要收入來源突然停止了，還有其他收入來源能維持生計。

7.他們從未停止學習

市場瞬息萬變，需要保持對最新趨勢的敏銳度。對於這些成功者而言，學習從未停止，他們總是在尋找拓展知識、改善理財策略以及其他專業技能的方法。

財富不會突然出現，它往往是經過多年努力、明智決策和持續學習的結果。這些習慣不是已成功人士的專利，而是任何人都能採取的行動。養成習慣、持之以恆，「財富成長」將不再是「是否可行」，而是「何時發生」。

參考資料：TheJapanTimes、FoodNavigator、TheGuardian、TheMotleyFool、Forbes

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《原文晚年致富的人，通常擁有這7個日常習慣》