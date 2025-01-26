最危險的竟不是信用卡？ 網點名「這張卡」盜刷風險更高

信用卡先刷後還的制度雖帶給民眾便利，但也很考驗消費者的自制力，有些家長會選擇給剛成年的孩子申辦「簽帳金融卡」，利用帳戶連動即時進行扣款，不過與信用卡相比，金融卡就真的比較安全嗎？有網友手中持有的Visa金融卡遭到盜刷，帳戶現金不斷減少，安全性也引發討論。

一名網友在Threads上發文，表示自己的「Visa金融卡」遭到盜刷，手機不停跳出新的付款通知，但打了十分鐘卻都無法聯繫到客服，眼看帳戶內四分之三的錢就這樣消失，他只好趕緊把剩下的錢定存，不知該如何是好。

貼文曝光後，有網友建議他先將帳戶內的餘額轉出，登入網銀把刷卡功能關閉，並請客服進行停卡及查詢作業。對此，金融卡的安全性也引發討論，不少人認為，金融卡無上限的制度非常危險，「簽帳金融卡被盜刷，帳戶的錢會直接被扣住」，「辦卡一開始就要求銀行限制信用卡的刷卡金額，最高不要超過$20,000，降低風險」。

FBI顧問「傳奇詐欺師Frank Aba」曾在講座中指出，簽帳卡是全世界最糟的金融工具，信用卡才是最安全的，民眾在支付全額帳單時，也是在替自己提升信用分數，「如果有人盜用我的卡片進行盜刷，根據聯邦法規，受害者無需負擔任何法律責任」。

但Frank Aba也提到，當民眾使用簽帳金融卡時，等同於暴漏自己的帳戶，非常容易「被搶」，盜刷後較難拿回原先屬於自己的財產，銀行會花好幾個月的時間來調查案件，直到最後才能拿回自己的錢。信用卡則只須要申辦掛失，沒隔幾天就能重拾一張全新的卡片。