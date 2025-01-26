不擅長業務就是個迷思！年收千萬銷售天后給年輕人建議：重點在你「敢不敢」
初始我是不喜歡做業務的，這一點我跟大部分的人都一樣，對業務工作沒興趣，更別說是保險業了，像我這麼重視人脈關係的人去做保險，豈不是瞬間變成人人避之唯恐不及的老鼠了？我可不要。
然而因緣際會地，我還是踏入了保險這一行，而且一做就是七年，當時我是在國泰人壽服務。
一開始我是存著助人的心去的，我一個好姐姐說她的單位缺人也缺業務，問我要不要過去幫忙，幫她們的組織業績達標。
那個時候保險的形象雖然已經起步中，但是對大眾來說觀感還是不佳，因此我當時常排斥。
不過我那個好姐姐跟我說「只要去幫忙三個月」就好，因此我心想好吧，既然好姐姐都這麼說了，如果我不去幫忙，心中過意不去，這才加入保險業。
後來我會選擇留下來，也是因為我所屬的單位業績壓力比較沒那麼大，說起來還是沒有脫離舒適圈的心態。
那個單位是收款單位，也就是說，針對原本既有的保戶，每個月或每一季要去收款，這有一點像是行政作業的性質，所以對完全沒有業務經驗的我來說，就比較可以接受。
然而畢竟是保險公司，如果只是想當個行政部門的乖乖牌，做做例行事務，那麼收入其實是很少的，甚至比一般上班族還要少。
所以我還是得有突破，我必須讓自己的收入不要依賴底薪，而這就必須得要做業務工作。但是當時才二十幾歲的我，的確不擅長業務。
如今想來，這也是我要給年輕人的建議∶所謂「不擅長業務」這件事，根本就是一個迷思，如果說做水電工，這需要專業; 如果說做平面設計，這也需要專業，這些都有自己擅不擅長的問題。
然而業務工作只有願不願意，沒有擅不擅長，重點在於你「敢不敢」踏出第一步，向陌生人主動推介產品。
（本文出自《做對選擇，財富滾滾來》作者：彭秋美)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言