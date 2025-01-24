新人尾牙抽中6位數獎金該怎麼投資？ 過來人勸先準備這筆錢

過年前不少公司行號紛紛舉辦尾牙，犒賞員工一年來辛勞，而抽獎是活動中最受期待的項目。有一名女網友驚呼自己是新人運，竟然在公司尾牙抽中6位數的獎金，但她不知道該怎麼運用，因此想請大家提供意見。

原PO在Dcard以「尾牙抽到人生大獎…怎麼用？」為題發文，她說自己是新人，今年的公司尾牙幸運地抽到大獎，甚至還在加碼環節抽到紅包，加一加共有6位數的金額。她說除了請客、買一整本刮刮樂試手氣以外，剩下的錢想要拿來投資理財，於是發文求問，「拿去投資的話，定存、股票、外幣，哪個比較推薦給小白啊？」

原PO說日幣一直貶，猶豫是否要多買一些放著，或者放個6年的定存好像也不錯；若是要買股票，自己也只知道台積電，因此好奇將剩餘的錢都投資台積電是否是好主意？但看到最近股價上上下下的，很猶豫要一次all in還是定期定額？

貼文引來不少討論，「6位數大概10萬吧，妳那些事情做完了大概沒剩多少吧」、「當然是去買一顆愛馬仕犒賞自己」、「10幾萬而已，小劇場這麼多」、「我覺得這個數沒有很多唉，還是保守一點吧」、「10萬隨便花就沒了啦，不用想怎麼花，被妳寫的好像有7位數100萬一樣」、「10萬的話，過妳原本的生活就行」、「這種小錢還是吃喝玩樂就好」、「10萬喔…我覺得你出國玩就可以了，投資要持續且漫長的投入」。

有網友提供投資建議，「剛開始投入股票市場的話ETF是一個不錯的選擇，可以分散投資的風險哦」、「推薦市值型ETF」、「最近006208跌了，建議一次歐印（all in），過完年妳就會感謝自己的」、「運氣很好，投資在自己身上吧」、「長期看下來當然是存股效果最好啊，妳如果看好台積電的話，每個月買一點沒有什麼問題，小白千萬不要歐印，如果運氣不好接下來大跌，心臟扛不住很有可能賣在『阿呆谷（形容投資人於股價谷底賣出，之後股價卻上漲）』」、「我會All in比特幣，反正也是偏財，這種錢就算放在那虧了也不心痛」。

還有過來人勸原PO最好準備緊急預備金，「如果妳緊急預備金有了再投資」、「6位數是10萬還是99萬，如果只有10萬其實當緊急備用金都不夠，根本不用想投資」、「最少要有緊急預備金」、「享受當下的快樂就好，花得開心最重要，記得稍微留一點當緩衝金，未來才不會太手忙腳亂」。