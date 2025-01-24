月入10萬攝影師「養女友」嘆存不到錢 網籲砍1項開銷：2.8萬太貴

收入高並不代表能存錢。一名男網友發文，稱自己的工作是接案攝影師，每個月薪水3萬到10萬不等，但因為女友無業的關係，他要負擔兩人所有的生活費，因此存不到什麼錢，1月的盈餘僅有2萬9，對此詢問網友們的意見。

一名男網友在Dcard發文，表示他的工作是接案攝影師，行業淡旺季收入差別很大，少的時候僅有3萬左右，旺季則可到10萬。而且因為女友沒工作，且對吃和住要求較高的緣故，需要支付較高的生活費，才能負擔兩人的生活。

原PO表示，之前住在家裡收支壓力沒那麼大，出來跟女友租屋明顯感受到金錢的壓力，但又擔心是否因為自己太「偏激」，才會認為金錢壓力是女友的關係。他列舉出1月的收支表，可以從表中得知他1月的收入總額是11萬，其中房租28,000元，減去固定支出、營業支出和浮動支出，盈餘僅有29,766元。

原PO表示，雖然盈餘看上去不少，但下個月是超級淡季，收入可能僅有2萬多，付完房租就沒了，所以很擔心收支的問題。除了負擔生活費外，他平時還要在家照顧女友，所有家事都是他負責，坦言「真的很累」。

此文一出，不少網友建議他分手，或是叫女友出去找工作，「女友問題，叫女友出去工作，結案」、「我建議你趕快跟她分」、「你是男友，不是管家，連打掃洗衣服都無法，不如單身來得好，沒必要給自己壓力」、「不工作又不做家務，你圖她什麼，這種還要留著過年」、「跟女朋友分手感覺是最好的」。

也有網友提出其他理財建議，「我覺得你可以先從房租下手，兩個人收入又不穩定，租1.2萬的小套房就好，租到2.8萬做什麼」、「看起來房租太貴而已啊，你要全出只能找便宜一點的，至少要15k內」、「先跟女友良性溝通吃和住每月的限制開銷，不能超過這些預算，或是建議女友去菜市場買菜自己煮把外食費壓低」。