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愛吃美食的黃仁勳臉頰傷疤引注目 自揭童年逛夜市「出意外」鮮血直流

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳（右二）日前赴逢甲夜市遭團團包圍，因為場面太過混亂，只好離開。記者許正宏／攝影
輝達執行長黃仁勳（右二）日前赴逢甲夜市遭團團包圍，因為場面太過混亂，只好離開。記者許正宏／攝影

走出廠房，黃仁勳回到台灣著名的夜市，大啖童年時期最愛吃的小吃。

他台灣很溜，跟本地人沒什麼兩樣，但他對臺灣的記憶已然模糊，不過有件事卻教他畢生難忘。

本文出自《黃仁勳傳》
本文出自《黃仁勳傳》
大約四歲的時候，他去逛夜市，有個小販正在洗刀子，他站得太靠近，臉頰被刀子割傷，鮮血直流。

如今黃仁勳帶著兒時意外留下的疤痕重返此地。

不管他多富有或多出名，回臺灣一定會逛夜市。他經常會去享用一碗熱騰騰的牛肉麵。

這道國民美食最道地的吃法，是在人來人往的路邊攤，坐在塑膠椅上大塊朵頤。

黃仁勳用免洗筷夾起燉得軟爛的牛腩配上酸菜，一邊盤算輝達這個美國浪子如何高攀臺灣的名門淑女台積電。

（本文出自《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》作者： 史帝芬．維特 譯者：廖月娟、林俊宏)

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